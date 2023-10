Janza Kata csatlakozik a Csináljuk a fesztivált! zsűrijéhez

A lottósorsolás szombat esti adásában nagy bejelentést tett Janza Kata: az eMeRTon-díjas musicalénekes lesz a Csináljuk a fesztivált! zsűrijének hatodik tagja. Az előadó korábban már fellépőként szerepelt a Duna showműsorában, megtisztelőnek tartja, hogy ítészként lehet részese a folytatásnak.

Janza Kata évtizedek óta kápráztatja el közönségét a színpadon: nevéhez fűződik sok emlékezetes musicalszerep, valamint számos világhírű mesefilm betétdalaiban is közreműködött. Hamarosan új oldaláról mutatkozik be: a Duna SzerencseSzombat című műsorában jelentette be, hogy felkérték zsűritagnak a Csináljuk a fesztivált! új évadába.

„Kiváltságos feladat, hogy én is ott lehetek majd a Csináljuk a fesztivált! zsűrijében. Korábban még sosem adódott arra lehetőségem, hogy ilyen pozícióból figyeljem meg a művészetet és a művészeket. Hálás vagyok a bizalomért, amit a műsorkészítőktől kaptam. A jó szívemmel és a »tyúkanyóságommal« szeretnék hozzájárulni a műsor sikeréhez” – mondta Janza Kata a Duna műsorának vendégeként. Az előadóművész hozzátette, a magyar könnyűzenei kincstár kiapadhatatlan, ezért a következő évadban sem lesz egyszerű dolguk, hogy megtalálják az évszázad slágerét.

Fotó: MTVA/Sárosi Zoltán

A műsor folytatása már a küszöbön áll, Janza Kata pedig türelmetlenül várja a közös munkát zsűritársaival, és hogy az elmúlt évtizedek slágereit eddig sosem látott produkciókban ismerhesse meg. A zsűri munkáját idén is több ponton segíti a közönség: a műsor előkészítésének időszakában a hirado.hu oldalán voksolhattak, hogy mely magyar szerzeményeket hallanák viszont. A több ezer szavazat alapján kialakult a Csináljuk a fesztivált! új évadának slágerlistája, így mások mellett Kovács Kati, Rúzsa Magdi és Ákos dalával tér vissza a showműsor. A korszakos bontású adásokban a zsűritagok a stúdióban ülő közönséggel keresik majd az évszázad magyar slágerét.

Csináljuk a fesztivált! – hamarosan a Dunán.

Kiemelt kép: Janza Kata. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)