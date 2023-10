Idén is tíz fiatal kapta meg a Junior Prima Díjat népművészet és közművelődés kategóriában

Tíz tehetséges fiatal, köztük néprajzos, nemezműves, néptáncos, népi énekes, népzenész és népi bőrműves kapta meg idén a Junior Prima Díjat népművészet és közművelődés kategóriában.

A díjat adományozó Docler cégcsoport hétfői közleménye szerint a zsűri a jelöltek közül Bozzay Klára néprajzost, népi bőrművest, kártyaszövőt; Demjén Dorottya nemezművest; Gazsi László Márk néptáncos előadóművészt, táncpedagógust; Hódi Fruzsina népi énekest, énektanárt; Horváth Bálint népzenészt, népi tamburást; Husvét Dániel néptáncos előadóművészt; Koós Dezső népi bőrművest; Kuklis Zoltán népzenészt, népi hegedűst; Marton Károly nemez- és szűrkészítőt; valamint Mery Rebeka népi énekest, előadóművészt díjazta.

Az elismeréseket Árendás Péter, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, a zsűri elnöke, valamint Gattyán György üzletember képviseletében a Docler cégcsoport kommunikációs vezetője, Nemes Tamás adta át a szombaton megrendezett díjátadón.

A közleményben idézik Nemes Tamást, aki emlékeztetett arra, hogy a nemzetközi vállalkozás már tizenhárom éve társalapítója a Prima Primissima Alapítványnak, és tudatosan ezt a kategóriát gondozza, hiszen IT vállalatként is hisz a hagyományok őrzésében, azok továbbörökítésében. „A cégcsoport hosszú távú együttműködést kötött az alapítvánnyal, így az elkövetkező években is biztosan a Docler adja át ezt a díjat” – mutatott rá Nemes Tamás.

Árendás Péter az elismerés jelentőségéről szólva – a közlemény szerint – kiemelte: a korábbi évek díjazottjainak életpályáját követve bátran elmondható, hogy „ez a díj nem csak az egyént erősíti meg, hanem azt a közösséget is, ahol alkot, dolgozik.”

A Docler-csoport idén tizenharmadik alkalommal támogat sikeres, fiatal koruk ellenére is példamutató szakmai munkássággal és tapasztalattal rendelkező ifjú népművelőket – írják a közleményben, hozzátéve, hogy a szakmai szervezetek jelöléseiből öt tagból álló zsűri választotta ki a harminc év alatti díjazottakat, akik saját területükön a legeredményesebbnek bizonyultak.

A kiemelkedő tehetségek egy díszes emlékplakettet kaptak, valamint 2 millió forintos pénzjutalomban részesültek.

