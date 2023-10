Pályája meghatározó munkájának tartja Seress Zoltán a Blokádot

Mit érezhet egy férfi, aki egész életében politikai előmenetelről és szabad választásról álmodott, ám a győzelme után válságok sora éri a szakmai- és a magánéletében is. Seress Zoltán, a 2022-ben bemutatott Blokád című filmben Antall Józsefet megformáló színművész a Duna Almárium című műsorában beszélt arról, miért élte meg karrierje csúcspontjaként a szerepet.

A Dunán október 22-én bemutatkozó Blokád című film nemcsak az országos taxisblokád négy napjának krónikája: a kulisszák mögötti küzdelmekbe, alkukba enged bepillantást. Megjelenik a válságot kezelő, a demokráciáért küzdő miniszterelnök, Antall József magánéleti szála is, akit Seress Zoltán formál meg. Alakítását az idei Magyar Mozgókép Fesztiválon A legjobb férfi főszereplő díjjal ismerték el, ezzel visszaigazoltnak tekinti a filmszerepbe fektetett alapos munkát.

„A forgatókönyvírótól, Köbli Norberttől rengeteg videós és szöveges anyagot kaptam Antall Józsefről és az adott korszakról. Féltem, hogy elveszek majd benne, mert csak másfél hónapom volt felkészülni az első forgatási napra” – emlékezett vissza a film készítése előtti pillanatokra Seress Zoltán a Duna Almárium című műsorában. A Jászai Mari-díjas színművész hozzátette, szerette volna minél hitelesebben megformálni Antall József miniszterelnök karakterét, ennek érdekében életében először nem vállalt párhuzamosan nagyobb munkát.

Kapcsolódó tartalom

„Sok évtized leforgása alatt valótlanságok is rakódnak a történelmi eseményekre. Kemény küzdelem tisztességesen átadni és esetenként átértékelni a történelmünket. Antall József szerepe volt az első az életemben, ami olyan szembesülést jelentett önmagammal és a történelemmel, hogy teljesen kizártam miatta minden mást. Egy pillanatra sem engedtem el a karaktert, az életem többi területe robotpilóta üzemmódban ment” – árulta el Seress Zoltán. A film egyik nagy jelenetét is tartalmazó teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken, ahol 60 napig elérhetők az Almárium korábbi adásai is.

Blokád – filmpremier a Dunán október 22-én 21 órától.

Kiemelt kép: Seress Zoltán a Blokád című filmben. (Forrás: NFI)