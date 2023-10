A Dankó Rádió a rádiózás történetében először keresi közönségszavazással „Az év magyarnótáját”, 2023 kedvenc dalát. Eredics Gábor, a csatorna igazgatója, a Kossuth-díjas Vujicsics Együttes népzenésze a Duna Almárium című műsorában hívta szavazni a nézőket.

A közmédia egyik legnépszerűbb rádiócsatornája a Dankó Rádió. Zenei kínálatában sokféle műfajt felvonultat, népzenét, operettet, örökzöld slágereket, világzenét és a 2014-ben hungarikum minősítésű magyarnótát. Utóbbi, nagy népszerűségnek örvendő műfaj rajongóit szólítja meg a csatorna közönségszavazása, amely Az év magyarnótáját keresi.

„A magyarnóta halhatatlan zenei műfaj, ezért nem megmenteni, hanem ünnepelni szeretnénk. Mindenkinek van egy kedvenc magyarnótája, és most szavazhat is rá. Arra számítunk, hogy több ezer voks érkezik majd be hozzánk, mert óriási rajongótábora van mind a műfajnak, mind a csatornának” – kezdte Eredics Gábor a Duna Almárium műsorában.

A Dankó Rádió csatornaigazgatója hozzátette, a szavazás első köre október 16-án indult, és a hónap végéig tart. A hallgatók a kedvenc magyarnótájuk címének megadásával több felületen is voksolhatnak: a hirado.hu és a médiaklikk.hu felületén, a dankoradio@mtva.hu címen, SMS-ben a 0630/555-5530-as számon vagy akár levélben is a 1037, Kunigunda útja 64. címre küldött, a Dankó Rádió szerkesztőségének címzett levélben. A szavazatok összesítése után november 7-én kezdődik a második forduló, majd 17-én éjfélkor zárul, ekkor a legjobb 30 dal listájából lehet kiválasztani a kedvencet. A magyar zene rádiójának csatornaigazgatója kiemelte, a győztest a rimaszombati november 23-i Dankó Klub koncertjén jelentik be hivatalosan.

A szavazók közt értékes nyereményeket sorsolnak ki. Számos Dankó Rádió-ajándékcsomag mellett a nyertesek részt vehetnek a Dankó Rádió decemberi élő stúdiókoncertjén, illetve a Duna szilveszteri műsorának felvételén.

További részletekért hallgassák a Dankó Rádió műsorait vagy látogassanak el a csatorna Médiaklikk- és Facebook-oldalára, ahol minden szükséges információt megtalálnak a szavazás részleteiről.

Kiemelt kép: MTVA