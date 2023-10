Csepregi Éva tematikus hétvége a Dankó Rádióban

A 70-es, 80-as évek évek popcsillagát ünnepli születésnapja alkalmából a Dankó Rádió – amely csatorna az elmúlt hónapokban szinte minden hétvégén tematikus adásokkal várta a hallgatóit. Az eMeRTon-díjas előadóművészt népszerű dalaival és vele készült interjúrészletekkel köszönti a magyar zene rádiója, a Jó pihenést! és a Szív küldi szívnek szívesen című műsorokban október 21-én és 22-én.

Csepregi Éva általános iskolásként tanult zongorázni, később pedig hegedülni. Egy évig a Magyar Rádió Gyermekkórusában énekelt, a közönség előtt pedig először a Kócbabák nevű trióban tűnt fel az 1972-es Ki mit tud?-on, Pál Éva és Fábián Éva társaságában.

A Neotonnal 1973 végén társultak, 1977-ben Neoton Família néven hivatalosan is egyesültek és a zenekar turnéra indult itthon és a környező országokban. 1979-ben a cannes-i MIDEM fesztiválon ők kísérték a magyar popzenét képviselő szólistákat, és így ők is eljátszhattak pár saját dalt. Ekkor figyelt fel rájuk a külföldi szakma és országhatárainkon kívül Newton Family néven váltak ismertté.

Év végén megjelent a Napraforgó című lemezük, a Santa Maria, a Szédült napraforgó és a Hegyirabló című ismert slágerekkel. 1980 elején elkészült a lemez angol nyelvű változata is, ami többek közt Spanyolországban, Japánban, később Mexikóban, Brazíliában és Dél-Koreában is megjelent. 1983-ban, Tokióban érte el legnagyobb sikerét a Neoton Família, nagydíjat nyertek, a Holnap hajnalig című számmal.

Kapcsolódó tartalom

1985-től Csepregi Éva elkezdett együtt dolgozni a skót származású Bob Heatlie-vel, aki elsősorban szólókarrierjét egyengette, de együtt is éltek, 1992-ben született fiuk, Heatlie Dávid. A zenekar körüli folyamatos feszültségek 1990-ben szétváláshoz vezettek és utána Végvári Ádámmal és Baracs Jánossal Éva-Neoton néven folytatták tovább. 2005-ben még egyszer színpadra lépett a Neoton Família, azóta a dobosként a fiát is felsorakoztató Neoton Família Sztárjai zenekar élén láthatjuk a színpadon. Az énekesnő 2024-ben életmű koncertet is tervez.

„Tizenöt éves kora óta dobol nálunk Dávid, még gimnazista volt akkoriban, amikor csatlakozott, azóta a formáció része. Az elején gondot okozott nekem, hogy kezeljem ezt a helyzetet, de úgy döntöttem az a legjobb, ha kollégaként tekintek rá, és ez bevált. Jól esett időnként hátranézni a dob felé és azt mondani, »de jó, hogy itt a gyerekem, és nem kell gondolkodnom merre csavarog«” – vallott Éva arról a különleges helyzetről milyen a fiával együtt zenélni.

Kapcsolódó tartalom

Az énekesnő kerek születésnapjának tiszteletére hétvégi műsorainkban Csepregi Éva örökzöld slágerei közül válogatunk.

Csepregi Éva tematikus hétvége – október 21-én és 22-én a Dankó Rádióban.