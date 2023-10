„A hatodik kemoterápia óta szédülök” – Reviczky Gábor betegségéről és gyerekkori traumájáról vallott

Súlyos betegsége ellenére dolgozik a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth- és Jászai-díjas Reviczky Gábor. A színművész a Kossuth Rádió Nagyok című zenés portréműsorában egészségi állapota mellett gyerekkora meghatározó traumájáról is beszélt.

„Egy jó előadás, amit a színész is imád, gyógyszer a nézőnek, mert arra az időre elvisszük egy másik világba, ahol jól érzi magát, és óriási gyógyszer a színész számára is” – mondta a daganatos betegséggel küzdő 74 éves színművész, aki most is forgat és dolgozik. Bár korábban rengeteget vezetett autót, a kezelések mellékhatása miatt most már mások viszik a helyszínekre.

Reviczky Gábor színművész (Fotó: MTI/ Zih Zsolt)

„A hatodik kemoterápia óta szédülök. Alapvetően, ha megyek bárhová, vagy ülök, nincs problémám, de ha beülök az autóba vezetni, akkor ájulás előtti rohamaim vannak” – vallotta betegségéről.

A Kossuth Rádiónak adott interjúban színészi karrierjének emlékezetes állomásai mellett egészen gyerekkoráig kalauzolta a hallgatókat. Az itt gyökerező horgászszenvedélye és iskoláskorában megmutatkozó tehetsége mellett őszintén beszélt édesanyja elvesztéséről, és e tragédia hatásáról. Édesapja egyedül nevelte, mert skizofréniában szenvedő édesanyja öngyilkos lett, egy vonat elé ugrott.

„Sajnos nagyon korán és egy fiúgyermek életében nagyon rossz időben elvesztettem az édesanyámat, 13 éves koromban. Egy kamasz fiú életében nagy károkat tud okozni az ilyesmi, kiváltképp a szeretet átadásában, mert nem volt minta, nem volt meg az anyai szeretet” – fogalmazott a színművész, aki a hallgatóknak egy fontos üzenetet is megfogalmazott: „Sajnos rettenetesen nehéz elérni, de próbáljuk meg szeretni egymást. Tegyünk meg mindent ezért, mert a szeretet mindenkit meggyógyít.”

A teljes beszélgetés újrahallgatható a Nagyok Médiaklikk-oldalán.

