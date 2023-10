Ikonikus filmjeivel emlékezik Jankovics Marcellre születésnapján a közmédia

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező kivételes életművének több meghatározó alkotását tűzi műsorára a közmédia október 21-én. Jankovics Marcell születésnapja alkalmából láthatják utolsó alkotása, a Toldi – a mozifilm mellett a Fehérlófiát és Az ember tragédiáját is.

Október 21-én lenne 82 éves Jankovics Marcell. A kétéve elhunyt rajzfilmrendező, grafikus munkássága előtt tiszteleg ezen a napon a Duna és az M5 kulturális csatorna is.

A Dunán szombaton 13:45-től vetítik a Fehérlófia című animációs rajzfilmet. Arany László azonos című elbeszélő költeménye alapján, Jankovics Marcell rendezésében 1981-ben bemutatott film a legismertebb magyar népmesének és a legenda Távol-Kelettől Ausztriáig elterjedt változatainak nyomán készült. A rendező utolsó alkotása, a Toldi – a mozifilm is látható október 21-én 19:40-től a Dunán. Jankovics Marcell és Csákovics Lajos rendezők animációs filmjében Arany János elbeszélő költeménye alapján életre kelő Toldi Miklós történetében nemcsak az ármánykodó báttyal való viszályt és az önmagát kereső ifjú belső vívódásait élhetik át a nézők, de teljes gazdagságában megjelenik benne a lovagi világ és a magyar puszta, illetve a lápvidék is. A Kecskemétfilm gyártásában, a Nemzeti Filmintézet, a Magyar Nemzeti Bank és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatásával készült alkotás idén megkapta a legjobb magyar animációs filmért járó díjat is.

Jankovics Marcell munkásságának jelentős művével, a Fehérlófiával foglalkozik október 21-én a 13:35-től látható Hagyaték című ismeretterjesztő film is az M5 kulturális csatornán, utána pedig az alkotó életével is megismerkedhetnek a nézők a 14:05-kor kezdődő Jankovicsok – egy család története című 2021-es dokumentumfilmben. A filmrendező számtalan interjúban mesélt magáról, de még sohasem készült róla olyan film, amely a családi történéseket és annak rá vonatkozó következményeit veszi végig, a nagyszülőktől elindulva. A Jankovics család története az elmúlt 100 év magyar történelmét jól illusztrálja, az átélt megaláztatások, még ha nem is mind Jankovics Marcellel, a rendezővel történtek meg, mégis befolyásolták életét, szemléletét.

Jankovics Marcell grandiózus vállalkozása, Az ember tragédiája 2011-es filmfeldolgozása több évtizednyi munka után készült el. Kivételes életművének e meghatározó darabját október 21-én 21 órától láthatják az M5-ön. A rendező minden egyes színt az adott kornak megfelelő szimbólumrendszerrel, művészettörténeti utalásokkal ruházott fel, illetve stílusban rajzolt meg. Ezt a vizualitást társította az író, Madách Imre 1862-ben megjelent archaikus, eredeti szövegéhez.