Újra kiadták Hobo betiltott albumát

A Hobo: Az utcazenész című monodrámát Vidnyánszky Attila rendezte. Nyolcadik önálló estjével lép fel a Nemzeti Színházban, Földes László, Hobo, aki ennek kapcsán volt az M5 Librettó című műsorának vendége.

A zenész az adásban felidézte, hogy az 1981-es Szomjas György által rendezett Kopaszkutya című kultfilm dalaiból kiadott lemezt annak idején betiltották. Hobo szerint többek között azért, mert az egyik dalban megénekelték, hogy Jancsó Miklós születésnapi tortát küldött Aczél György kommunista kulturpolitikusnak.

A kopaszkutya című lemez végül csak a rendszerváltozás után, 1993-ban jelenhetett meg.

„Bakeliten azóta sem jelent meg az album, csak kazettán és később CD-n, de most bakeliten is újra megjelent, de CD-n szintén kapható” – mondta Hobo, aki a Nemzeti Színházban látható Az utcazenész című önálló estjéről is elárult néhány kulisszatitkot.