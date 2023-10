80 éve a zenei élet meghatározó szereplője a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek első tagjaként 1943-ban a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát alapították. Nyolc évtizedes fennállása alatt számtalan hazai és nemzetközi hangversennyel, valamint a szinte teljes szimfonikus és oratorikus repertoárral vívta ki rangját a nagyzenekarok élmezőnyében. Már a kezdeti időszakban is ez a szerteágazó művészi munka jellemezte a Rádiózenekar életét, és napjainkban is ugyanez a sokféleség és nyitottság határozza meg az együttes mindennapjait.

Dohnányi Ernő zeneszerző-karmestert 1931-ben nevezték ki a Magyar Rádió főzeneigazgatójává, 1936-ban pedig megalapította a majdani nagyzenekar magjának is tekinthető szalonzenekart. Idővel a zenekar egyre inkább szimfonikus együttessé vált, és természetesnek tűnt, hogy ne csak rádión keresztül, hanem koncerteken is találkozzon közönségével. Az együttes, mint a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara 1943. október 7-én Dohnányi Ernő vezényletével mutatkozott be. A hazai sikereket követően 1952. április 3. és 10. között vett részt legelső külföldi turnéján, Lengyelországban. Varsóban, Wroclawban, Krakkóban és Katowicében összesen hat koncertet adtak a magyar muzsikusok a hegedűművész Zathureczky Ede és a zongorista Hajdú István közreműködésével, Somogyi László és Lehel György vezényletével. A magyar-lengyel kulturális egyezmény keretében megvalósult egyhetes vendégszereplés hangversenyein a magyar zeneirodalmat Liszt, Erkel, Kodály és Weiner szerzeményei képviselték.

„Felejthetetlen élmény ez a zenekarnak, de a hangversenyek forró légköre, a félórás tapsviharok tanúsága szerint azoknak a lengyel dolgozóknak is, akik a koncerteket hallották” – idézte fel Lehel György karmester az 1952-es első turné élményeit.

1958-ban a Rádiózenekar első nyugati vendégszereplése is megtörtént: a két párizsi és két brüsszeli hangversenyen Lehel György, illetve egy alkalommal Lukács Miklós vezényelt. A tavaszi turné szólistái Fischer Annie, Frankl Péter, Kovács Dénes, Ney Tibor, valamint a Kékszakállú herceg vára koncertszerű brüsszeli megszólaltatásakor Székely Mihály és Palánkay Klára voltak. Az előadások új fejezetet nyitottak a Rádiózenekar életében, kitárult a világ előttük, hiszen ekkortájt kevesen voltak olyan kivételezett helyzetben, hogy szabadon látogathattak nyugati országokba.

A világ vezető kritikusai egybehangzóan méltatják a zenekar kiegyenlített hangzását és azt a mecénási tevékenységet, amelyet a magyar kortárs zene népszerűsítésével és rögzítésével végez. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara immár nyolc évtizede főszereplője a magyar és nemzetközi zenei életnek, december 19-én egy nagyszabású koncerttel ünneplik a kerek évfordulót.

80 éves a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara – jubileumi hangverseny december 19-én 19:30-kor a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében és élőben a Bartók Rádión, valamint az M5 kulturális csatornán.