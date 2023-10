Már az adventi időszakra készül Veréb Tamás

Alig lett vége a pörgős nyárnak, máris a hasonlóan intenzív adventi időszakra tekint az énekes, színész. Veréb Tamás a Család-barát stúdiójában azt is elárulta, melyik az egyetlen nap a karácsonyi időszakban, amikor nem vállal fellépést.

A szabadtéri előadások, fesztiválok és pörgés miatt a nyár a szíve csücske volt, de a közelgő adventi időszakra is várakozással tekint Veréb Tamás. „Lélekben kicsit már erre készülök. A fellépéseken, koncerteken olyan ünnepi dalokat is előadok, amelyeket alapvetően is szeretek, és közelebb visznek lélekben az adventi időszakhoz” – fejtette ki a Duna délelőtti magazinjában az énekes, hozzátette: december 24-e, szenteste az egyetlen nap, amikor nem vállal fellépést az ünnepek alatt.

Az alig több mint másfél hónap múlva beköszöntő ünnepi időszak fellépései mellett a Család-barát nézőivel a közelmúltban átélt meghatározó színpadi élményét is megosztotta. Szeptemberben a Budapesten rendezett ingyenes Szuperkoncerten állt a közönség elé. „Életem egyik legjobb színpadi élménye volt. Úgy érzem, az ilyen pillanatokért érdemes ezt a hivatást űzni” – mesélte Veréb Tamás a koncertről, amelyen Balázs Fecó Évszakok című slágerének feldolgozását énekelte DR BRS vendégeként.

A teljes beszélgetés a műsor Médiaklikk-oldalán nézhető újra.

