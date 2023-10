A Tündérkert történész szakértője szerint varázslatos világ várja a sorozat nézőit

A 17. századi Erdély világa jelenik meg kitűnő szereplőkkel és nagyívű díszletekkel a Tündérkert című sorozatban – árulta el a produkció történész szakértője a Család-barát vendégeként. Oborni Teréz elmondta, a Dunán péntek estétől látható, a Móricz Zsigmond regényét alapul vevő Tündérkert valóban szenvedélyes történelmi kalandfilmsorozat lett.

A különleges látványvilágú, nyolcrészes, a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Megafilm Service és az MTVA koprodukciójában készült Tündérkert dupla epizóddal mutatkozik be október 13-án, pénteken 21 órakor, és utána heti rendszerességgel látható azonos időpontban a Dunán. A sorozat történész szakértője a Család-barát stúdiójában beszélt az alkotókkal közös munkájáról.

„Együtt dolgoztam a forgatókönyvírókkal. A feladatom az volt, hogy hátteret, viszonyítási pontokat biztosítsak a cselekményhez. Természetesen a sztori – noha adott történelmi környezetben és bizonyos csomópontokhoz igazodva játszódik – széles teret adott az írói fantáziának” – mondta az egyetemi docens. Hozzátette azt is, hogy a sorozat Móricz Zsigmond regényét vette alapul, és az író már az Erdély-trilógiába is beleszőtte saját elképzeléseit, maga formálta meg karaktereit. Kiemelte azt is, hogy Móricz Zsigmond a művéhez rengeteg történelmi kutatást végzett. A Tündérkert forgatókönyve is sok ember munkájának köszönhetően alakult ki, és végül egy valóban szenvedélyes történelmi kalandfilmsorozat született.

„A díszlet- és jelmeztervező művészek nagyon sokat dolgoztak azon, hogy korhű legyen a sorozatban megjelenő 17. századi Erdély világa, amely elvarázsolja majd a nézőket” – emelte ki, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy nem egy dokumentumfilmet lát majd a közönség.

A teljes beszélgetés a Család-barát Médiaklikk-oldalán nézhető újra.

Október 14-én benézhetnek a sorozat forgatásának kulisszái mögé is, 16:30-tól láthatják a Dunán a „Hogy készült a Tündérkert?” címmel werkfilmet.

Tündérkert – premier október 13-án 21 órakor a Dunán.

Család-barát, a mindennapjaink része – hétköznaponként 9:35-től a Dunán.