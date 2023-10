Visszatér a képernyőre a Delta

Újra jelentkezik a ’70-es évek legnépszerűbb tudományos-ismeretterjesztő műsora. A Delta új részei október 21-től láthatók a Dunán. Fejős Ádám műsorvezető neves tudósokkal, művészekkel, ismert emberekkel keresi a válaszokat a minket körülvevő világ kérdéseire. Az adások egyedi látványvilágát a virtuális stúdió biztosítja.

Csaknem 60 évvel az első adás után megújulva tér vissza a közmédia egyik legrégebbi tudományos-ismeretterjesztő műsora a Dunára. A Delta első részét 1964. január 31-én láthatták a nézők, főcímének ikonikus zenéje és képsorai több generáció emlékezetébe vésődtek be.

A szombati adások egy-egy kulcsfogalomra épülnek mint például a „család”, az „ízek”, a „ritmusok” vagy az „erő”. Fejős Ádám, a közmédia meteorológusa, természettudós, zenész ismert művészekkel, szakértő vendégekkel a fizikai és érzelmi létünket meghatározó, a mindennapjainkat befolyásoló hétköznapi kérdésekre keresi a választ szórakoztató jelenetekkel színesítve. A házigazda gyermekkorában nagy rajongója volt a Deltának.

„Felemelő érzés részese lenni a kultikus műsor újjászületésének. Az egyediségét nemcsak a körülöttünk lévő világ bemutatásának módja és a témakínálat adja, hanem az egyedülálló látványvilág és vizuális trükkök, a fiataloknak mindezek további vonzerőt jelenthetnek. Őszintén remélem, hogy a megújult Delta az egész családot képes leültetni a televízió elé, mert korosztálytól függetlenül tartalmas szórakozást ígér”

– mondta a műsorvezető. Fejős Ádám hozzátette, nagyon élvezte, hogy a témák illusztrálásában is szerepet kapott, és mások mellett James Bond és Toldi Miklós bőrébe bújhatott, de olyan is előfordult, hogy egy T-Rex elől menekült az egyik epizódban.

A közmédia meteorológusa a többi között választ ad arra a kérdésre is, hogy valójában tudomány vagy jóslás-e az időjárás előrejelzése, valamint megvillantja zenész énjét, amikor dobbal szólaltatja meg az elefánt és az egér szívdobogását.

A műsor bebizonyítja, hogy a világunkban minden mindennel összefügg: a kulcsszavak által összekapcsolja a különböző tudományterületek, művészeti ágak, szakmák képviselőit. Az adásokban egymástól távol álló hivatások képviselői – fizikus, csillagász, segédpüspök, játékfejlesztő, vagy fotóriporter, kiberbiztonsági szakértő, történész, széfrestaurátor – találkoznak, de egy fogalom mégis összeköti őket.

A Delta továbbra is meghökkentő információkkal szolgál a nézőknek. Kiderül például, hogy József Attila Altatójában ki volt „kis Balázs”, és végül megkapta-e a távolságot, mint üveggolyót, valamint az is, hogy mennyire befolyásolják a zenét, a vallást és a testünk működését a ritmusok, és egy zeneszám segítségével megtanulhatják a szabályos újraélesztést. Megtudhatják, hogy Newton mit csinált „home office-ban”, továbbá azt is, hogy tényleg a szerencsén múlik-e, hogy a fej vagy írás játékban melyik oldalára esik az érme.

A sorozat a hazai televíziózás úttörőjeként az első műsorok között váltott színes technikára. A megújult Delta képi világa is jelentősen eltér minden korábbitól: az egyes epizódokban speciális technológiával készülő animációk, grafikák és különböző extra tartalmak jelennek meg, felvonultatva a virtuális stúdió sokoldalú lehetőségeit.

Delta – új évad október 21-től szombatonként 16:30-kor a Dunán.