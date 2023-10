Megismétli a nemzetközi díjjal elismert Petőfi Zenei Díj – Életmű Gálát a Duna

A közmédia Adamis Anna Kossuth-díjas dalszövegírót ünneplő Petőfi Zenei Díj – Életmű Gálája a „Heart of Europe” Nemzetközi Televíziós Fesztiválon a szórakoztató kategória győztese lett. Az elismerés apropójából a Duna Almárium című műsorában a gála egyik fellépője, Charlie, valamint a műsor vezető szerkesztője, Szeleczky Ádám méltatta Adamis Anna munkásságát, és a nagyszabású, október 14-én 19:45-től ismét látható produkciót.

A hazai nézők körében már elsöprő sikert aratott zenei műsor rangos nemzetközi elismerésben is részesült.

„A zsűri a méltatásban kiemelte a show modern és látványos megjelenését. Adamis Anna munkássága a pop és a rock zene mellett a színház világában is meghatározó volt. Ezért is szerepelt céljaink között, hogy a gálában színház is legyen”

– mondta a Duna délutáni műsorában a gála vezető szerkesztője, Szeleczky Ádám a „Heart of Europe” Varsóban rendezett díjátadóján elnyert elsőség kapcsán.

A beatkorszak legendás dalszövegírója tiszteletére készült nagyszabású produkcióban hazánk több tucat sztárelőadója működött közre, köztük Charlie is. A Liszt Ferenc-díjas énekes az Almáriumban méltatta Adamis Anna életművét, és kifejezte köszönetét, hogy részese lehetett az életmű gálának.

A hazai könnyűzene meghatározó alakját ünneplő produkciót februárban láthatták a Dunán. A műsorban az LGT tagjai – Presser Gábor, Karácsony János és Solti János –, valamint Balázs Péter, Nagy Feró és Novák Péter is színpadra lépett a szerző olyan jól ismert dalaival, mint a Gyöngyhajú lány, a Valaki mondja meg, a Ringasd el magad vagy a Petróleumlámpa.

A közmédia csatornája az elismerés apropóján ismét műsorára tűzi a gálát október 14-én este. A műsor különlegessége, hogy Adamis Anna, az évtizedek óta a reflektorfénytől visszavonultan élő művésznő, csak a műsor kedvéért tért vissza rövid időre a nyilvánosság elé.

Petőfi Zenei Díj – Életmű Gála – Adamis Anna – október 14-én 19:45-kor a Dunán.