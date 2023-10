Kovács Kati, Rúzsa Magdi és Ákos slágerei a Csináljuk a fesztivált! színpadán

A Csináljuk a fesztivált! új évada négy hetes szavazással indult: így a közönség dönthetett arról, mely dalokat hallanák viszont a showműsorban. Több ezren válogattak a legjobb magyar slágerek közül, ezzel lehetőséget biztosítva, hogy a műsor végén egy dal elnyerhesse az évszázad magyar slágere címet.

A szavazás lezárultával kialakult a dalok listája: a többi között hallható lesz a 60-as, 70-es évek zenei felhozatalában Kovács Kati Ha legközelebb látlak című legendás dala. A 80-as évek versenydalai között szerepel majd Varga Miklós örök klasszikusa, az Európa új hangszerelésben. Ákos Ilyenek voltunk című számával a 90-es évekbe repülhetnek majd vissza a nézők, a 2000-es és 2010-es évek slágerei közt pedig Rúzsa Magdi szerelmes száma, az Április is szerepel.

A közmédia showműsora idén is kivételes zenei élményeket ígér, ugyanis az ország legismertebb előadói lépnek majd a színpadra. Rókusfalvy Lili és Fodor Imre élőben jelentették be a Dunán, hogy ezúttal is ők vezetik majd a műsort, majd a Dankó Rádió múlt heti adásában elhangzott, hogy Balázs Klárival és Korda Györggyel a zsűriben folytatódik a Csináljuk a fesztivált!. Hamarosan a többi zsűritagot is megismerhetik, az aktualitásokért érdemes követni a közmédia műsorait és közösségi oldalait.

Csináljuk a fesztivált! – hamarosan a Dunán.