Mérnökhallgatóból lett filmes Kabay Barna

„Kamerával a kézben kell járni a világot, és dokumentálni kell mindent, még akkor is, ha akár tankok jönnek szembe” – vallja az Oscar-díjra jelölt, Német Állami- és Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró és filmproducer, érdemes művész. A 75 éves Kabay Barna élete filmbe illő fordulatairól és hitvallásáról a Kossuth Rádió Nagyok című portréműsorában beszélt.

Kabay Barna szülei szerették volna, hogy fiuk mérnök legyen, fel is vették a Műszaki Egyetemre, ahova két évig járt. Ez idő alatt is többször találkozott fiatal filmesekkel, köztük későbbi alkotótársával, Gyöngyössy Imrével „Már gimnazista koromban tudtam, hogy engem a film érdekel. Szüleim erről nem tudtak semmit. Amikor végül is felvettek a Színház és Filmművészeti Egyetemre, apám évekig nem beszélt velem, mert otthagyom a biztosat a bizonytalanért” – emlékezett vissza a kezdetekre Kabay Barna a Kossuth Rádió Nagyok című zenés portréműsorában.

A ’68-as csehszlovákiai felkelés leverésére vonuló magyar tankok látványa, a kiszolgáltatottak iránti részvét, a meggyőződésükért minden szenvedést vállalók iránti tisztelet alapozta meg filmes küldetését. A 75 éves filmrendező életműve jelentős hatással volt a hazai filmművészet fejlődésére. A nyolcvanas-kilencvenes években Gyöngyössy Imrével és állandó alkotótársával, Petényi Katalinnal készített filmeket az emberi jogaiktól megfosztottakról. „A szétszakított családok, a migráció, emigráció, a kis népek tragédiái, a diktatúra áldozatai, a száműzöttek – ezek érdekeltek minket”. Gyöngyössy Imre és Kabay Barna Oscar-díjra is jelölt közös alkotása, az 1983-as Jób lázadása is a kisebbségek sorsáról szól. A film megvalósításához rögös út vezetett. „A franciák, az izraeliek, az angolok azt mondták, hogy nagyon szép ez a forgatókönyv, hogy ez egy fontos mű, de pénzt nem adnak erre a filmre, mert nagyon rizikós, darázsfészekbe nyúlunk. Magyarországon az akkori filmfőigazgató azonnal politikai vétót adott rá” – mesélt a kezdeti nehézségekről Kabay Barna.

Fontos filmeket készítettek a ceaușescui Románia hétköznapjairól, a mindent átszövő diktatúra embernyomorító hatásáról, a Gulág, Kazahsztán és Szibéria munkatáborainak rabjairól. „Olyan helyekre jutottunk el a Szovjetunióban, ahova magyar filmes korábban nem. Dokumentumfilmekkel készítettük elő játékfilmjeinket, mert úgy gondoltuk, hogy a forgatókönyv akkor lesz hiteles, ha előtte járunk az autentikus helyszíneken, és beszélünk a kor tanúival, történészekkel”.

A 75 éves érdemes művész kötelességének érzi, hogy szóljanak a névtelenekről, az elhallgatottakról, a fehér foltokról. „Ez egyfajta szolgálat. Egy munka a dialógusért, a nyitottságért, az egymás szeretetéért. A filmkészítők felelősségét szeretnénk ezzel hangsúlyozni, mert nekünk ez a dolgunk, fel kell mutatni a pozitív példákat, meg kell nyitni a szemeket és füleket.”

A teljes beszélgetés a műsor Médiaklikk-oldalán hallgatható újra.

Nagyok – zenés portréműsor hétköznap 19:30-tól a Kossuth Rádió műsorán.