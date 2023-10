A Tündérkert szereplői csaptak össze a Magyarország, szeretlek!-ben

A Dunán pénteken 21 órakor bemutatkozó szenvedélyes történelmi kalandfilmsorozat szereplői mérkőztek meg egymással a piros és zöld csapat tagjaiként a Magyarország, szeretlek! legutóbbi adásában. A játékos vetélkedő feladatai közben a Tündérkert forgatásának exkluzív részleteit is megismerhették a nézők.

Rendhagyó összecsapással kezdődött a Magyarország, szeretlek! vasárnap este. A műsorvezető, Pindroch Csaba és a zöldek csapatkapitánya, Miller Zoltán „ádáz” kardpárbajával kezdődött az adás, nem véletlenül, hiszen a Tündérkert szereplőit várták a zenés vetélkedőbe. Vágó Bernadett piros csapatát a Báthory Gábort alakító Katona Péter Dániel, a Bethlen Gábor szerepében látható Bokor Barna valamint Lukács Dániel alkotta, aki a Báthory család fejének testőrét, Kamuthy Farkast formálja meg a sorozatban.

Miller Zoltánt a főrangú, de még feljebb törő hölgyet Imreffynét megformáló Parti Nóra, a Bánffy Dénes erdélyi főurat alakító Kálloy Molnár Péter, és a rendkívül intelligens, gyors észjárású nemesurat, Géczy Andrást játszó Rajkai Zoltán erősítette.

A Duna népszerű zenés vetélkedőjének Tündérkert tématikája nemcsak a csapatagok személyében volt tetten érhető, hanem számos feladatban is. A Kirakósban megjelent például a sárkánykarmokkal ékesített Báthory címer, a Boldog születésnapot! című játék villámkérdéseiben pedig érdekes kulisszatitkok is kiderültek a sorozat forgatásáról. A nézők megtudhatták, hogy kacagánynak hívták azt a nyakba akasztható állatbőrt, amelyben Katona Péter Dániel mikroportja volt elrejtve, hogy Bokor Barnának alaposan meggyűlt a baja egy jelenetnél a szemébe csúszó nehéz sisakkal, valamint, hogy négyszer-ötször is eltört Rajkai Zoltán pisztolyának retesze a forgatás alatt.

A mindent eldöntő Szerencsekerék játék kérdéseinek köszönhetően további elképesztő adatot tudhattak meg a nézők a Tündérkertről. A sorozatot 11 különböző helyszínen 95 napig forgatták, ebből 21-et a föld alatt. A produkcióban 1600 statiszta dolgozott, a forgatókönyv 381 oldalt tett ki, és összesen 170 órányi felvett nyersanyagot rögzítettek.

Hogy végül melyik csapat diadalmaskodott a vetélkedőben, a Magyarország, szeretlek! Médiaklikk-oldalán újranézhető adásból megtudható.

Tündérkert – premier október 13-án 21 órakor a Dunán.