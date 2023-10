A környezettudatosság fontosságára irányítja a figyelmet az M2 Gyerekcsatorna

A közmédia gyerekcsatornája a tartalmas szórakoztatás mellett az ismeretterjesztést is kiemelt fontosságú feladatának tartja. Az M2 Gyerekcsatorna keddi Hetedhét kaland című műsorában egy fenntarthatóságról szóló interaktív program, a „Heroes of the Future” lenyűgöző részleteiben merülhetnek el a fiatal nézők.

Közép-Európa egyedülálló fenntarthatósági rendezvényén, a Planet Budapest 2023 kiállításon szerzett tapasztalatokat idézi fel október 10-i Hetedhét kaland című műsorában az M2 Gyerekcsatorna. Az elsősorban 4-12 évesekhez szóló szórakoztató, ismeretterjesztő műsor minden hétköznap új szemszögből enged betekintést a természet, tudomány, kultúra és a mindennapok világába. „Találkozhattam két múltkutatóval, akik a jövőből érkeztek. Megtudtam, hogy mi gyerekek, fiatalok lehetünk a jövő hősei” – meséli lelkesen közelmúltban átélt élményeit a műsor egyik rendszeres szereplője, Pesztericz Mili. A Hungexpo területén szeptember 27. és október 1. között megrendezett Fenntarthatósági Kiállítás és Élményprogram eseményeiről több alkalommal is beszámoltak a közmédia csatornái. A „Heroes of the Future” a fiatalabb generációk fenntarthatósággal kapcsolatos oktatását megcélzó élményközpontú kalandjáték volt. A világszerte is egyedülálló koncepció interaktív programja osztályoknak és csoportoknak mesélt el egy történetet bolygónk lehetséges jövőjéről. A diákokat megszólító edukációs programban a fenntarthatóságról, az összefüggésekről és az egyéni felelősségvállalásról tanulhattak a látogatók. „Heroes of the Future” a Hetedhét kalandban – fenntarthatósági kérdések október 10-én 19:40-kor az M2 Gyerekcsatornán.