Október 13. és 20. között rendezik a 16. Koreai Filmfesztivált Budapesten, amelynek keretében huszonnégy friss dél-koreai filmmel és közönségtalálkozókkal várják az érdeklődőket; a fesztiválon premier előtt látható az Oscar-esélyes Előző életek című film, amely jövőre kerül magyar mozikba – tájékoztatták a szervezők az MTI-t pénteken.

Mint közleményükben kiemelik, az idei fesztiválon két filmes alkotót is megismerhet személyesen a hazai közönség. A Szöuli Művészeti Intézetben és a Lengyel Nemzeti Filmiskolában is tanult Kim Hee-jung rendezőnővel október 14-én, szombaton, a nyitófilm főszereplőjével, Park Ha-sun színésznővel, aki A királyi ház titkai királynéjaként vált ismertté, október 15-én, vasárnap találkozhatnak az érdeklődők.

A fesztivál nyitófilmje Kim Hee-jung Hová mennél? című 2023-as alkotása, amelyben a rendező korábbi filmjeihez hasonlóan egy súlyos életeseménnyel, pontosabban az abból fakadó megváltozott valóságészleléssel foglalkozik.

A történet egy hirtelen tragédia következtében megözvegyült nő gyászfolyamatát meséli el a tagadástól az új távlatok megtalálásáig.

A szervezők közleményükben kiemelik, hogy a koreai mozi kiemelkedő képviselőit bemutató Arcok szekcióban a rendező két másik filmjét is láthatja a magyar közönség. A Séta a hóban egy alkoholista küzdelmét mutatja be, aki egy apáca segítségével próbál józan maradni, és akivel szokatlan tudatállapotokban közelednek egymáshoz. A filmet többek között a Karlovy Vary-i és a Göteborg Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába is beválogatták.

A hovatartozással küzdő, húsz év után külföldről hazatérő, frissen elvált nő történetét elmesélő Egy francia asszony pedig három évvel ezelőtt a Puszani Nemzetközi Filmfesztivál díjnyertes alkotása lett.

A legújabb koreai kasszasikereket bemutató Friss szekcióba dél-koreai zenés romantikus vígjáték (Gyilkos románc) és igaz történeten alapuló akció-thriller is került (Túsztárgyalók) is került. Az utóbbi film alapjául az a 2007-es afganisztáni túszdráma szolgált, amelyben egy dél-koreai misszionárius csoportot ejtettek foglyul a tálibok – áll a közleményben.

A válogatásban szerepel a legújabb bunyós-zsarus akció-krimi, a Büntetlenül – Halálos csapdában is, amelyben a koreai Piedone, Ma Dong-seok, nyugati művésznevén Don Lee alakította Ma nyomozó csap szét az alvilágban.

Ebben a blokkban szerepel Szent Kim Andrásról, az első koreai katolikus papról és egyben az első koreai keresztény vértanúról szóló történelmi dráma, A születés is, amelyből Korea védőszentjének életútját ismerhetik meg a nézők.

A minden évben egy speciális témára összpontosító Fókusz válogatásba idén olyan különböző műfajú filmek kerültek, amelyek mindegyike arról szól, hogy miként bánunk egymással, akár családban, akár munkahelyen. Itt tekinthető meg a munkahelyi kizsákmányolás kritikusok által sokat dicsért tanulmánya, az Újabb lány, amely nem csak a Koreai Filmkritikusok Szövetségének díjait söpörte be, hanem a cannes-i filmfesztivál első koreai zárófilmje is lett. A stresszes ázsiai munkakultúrát vizsgáló filmet egy valós öngyilkosság története alapján írták.

Budapesten először láthatja a közönség az Oscar-esélyes Előző életeket is, amelyet az idei Sundance Filmfesztivál és a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában is vetítettek. A fesztivál zárásaként a Dél-Koreában két hónapja bemutatott Beton utópia katasztrófa-thrillerjével a világégésben egyszerre kiéleződő konfliktusok és kiteljesedő kapcsolatok izgalmát élhetik át a koreai mozi rajongói. További információk a http://koreaifilm.hu/ internetes oldalon találhatók.

