Pál Dénes izgatott második gyermeke születése miatt

Nem véletlen, hogy a család témája előadói munkájában is foglalkoztatja az énekest, ugyanis novemberben érkezik második gyermekük. Az izgalommal teli várakozás időszaka mellett Pál Dénes a Duna Család-barát című műsorában ötéves kislányával közös alkotói tevékenységükről is mesélt.

A Duna nyári magazinműsorában már megosztotta Pál Dénes a nézőkkel az örömhírt: november közepén megszületik második gyermekük. „A vele kapcsolatos érzéseimet és gondolataimat szeretném feljegyezni, és talán később egy dalban megfogalmazni. Nagyon izgulok, mert tudom, hogy egészen más lesz a helyzet, mint az első gyermeknél” – magyarázta a Család-barát vendégeként, miért kap mostanában hangsúlyos szerepet a család előadói munkájában. A zenéléstől merőben különböző alkotói tevékenységéről, érdeklődő és kreatív ötéves kislányával közös időtöltéséről is mesélt. „Olyan korszakát éli, amelyben „találmányozik”. Így hívja, amikor például szalagból, hajgumiból kreál valamit. Más kreatív időtöltésünk is van, általában ő kitalál valamint, nekem pedig meg kell valósítani. Ezen kívül közelednek az ünnepek is, és idén is készítünk majd közösen apróságokat”.

Családi életének részletei mellett zenei munkásságáról is mesélt Pál Dénes a Duna délelőtti magazinműsorának nézőinek. Láthatták új, Nem kell más című dalához – mesterséges intelligencia segítségével – készült klipjét is. Kiderült, nem ez az egyetlen újdonság a klipben: a felvételen egy longboard deszkán egyensúlyoz, ám korábban még sohasem gördeszkázott vagy görkorcsolyázott az énekes.

A teljes beszélgetés a műsor Médiaklikk-oldalán nézhető újra.

Kiemelt kép: Pál Dénes. (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)