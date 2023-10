Csúcsminőségű espressóktól a kávékoktélokig – kóstolóval ünneplik Budapesten a kávé világnapját

Kávékóstolóval, kávé blend bajnoksággal, kávégép-bemutatóval és szakmai beszélgetésekkel ünnepli a kávé világnapját vasárnap a budapesti Akvárium Klubban A Kávé Napja elnevezésű rendezvény.

Tizenegyedik alkalommal rendezik meg Budapesten a kávé világnapja tiszteletére A Kávé Napja eseményt, melynek során magyar pörkölők, nemzetközi kávéforgalmazók, baristák várják a látogatókat számos különlegességgel, a csúcsminőségű espressóktól a kávékoktélokig vagy a kávés okoseszközökig – tudatták a szervezők az MTI-vel.

Közölték, az érdeklődők különleges (specialty) kávékkal találkozhatnak a kiállítóknál, akik csúcsminőségű, a világ legjobb termőterületein szüretelt tételekből készítik a korlátlanul kóstolható espressókat, filteres kávékat és tejes kávéitalokat.

Olyan kávék kerülnek az őrlőkbe és vásárolhatók meg otthonra is, amelyek kereskedelmi forgalomban kevéssé fordulnak elő, Michelin-csillagos éttermek csészéibe kerülnek vagy csak limitált mennyiségben érhetők el néhány újhullámos kávézó kínálatában.

A rendezvényen mutatkozik be a többi között az eisbock típusú kondenzált tej, amelyet top baristák közreműködésével fejlesztettek.

A színpadi beszélgetések során téma lesz a kávépiac fejlődése, a magyarországi és nemzetközi trendek alakulása, benne az ízesített kávék innovációja, továbbá a prémium instant kávék jövője is. Az érdeklődők azt is megtudhatják, hogy miért egyre népszerűbb a kávé mint alapanyag, mellyel az alkoholgyártó cégek is szívesen dolgoznak – áll a közleményben.

Az idei bajnokságon A Kávé Napja kávé blendjének megalkotása a feladat. A versenyre szakmabeliek és a témában jártas amatőrök is jelentkezhettek, a döntősök pedig a különleges gyakorlókávék mellett pénzdíjban is részesülnek. A fináléba jutók italait a közönség is megkóstolhatja az eredményhirdetés előtt.

A szervezők kiemelték, hogy a korlátlan kávékóstolás mellett olyan különlegességek is kipróbálhatók lesznek, mint a cascara sör, kávékoktélok és növényi tejalternatívás termékek.

Az egész napos programot követően Samurai Speakeasy after partyval zárul A Kávé Napja az Akvárium Lokálban.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mónus Márton)