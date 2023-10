Anima Sound System: lemezek Dylan és Derkovits jegyében

Kétlemeznyi anyag kiadásával és megírásával zárja jubileumi évét a 30 éves Anima Sound System. A hazai elektronikus zenei színtér kiemelkedő csapata egy Bob Dylan-feldolgozáslemezt és Derkovits címmel saját dalokból álló anyagot is megjelentet a közeljövőben.

„A Temptation’s Not An Easy Thing – Anima Sound System presents the Songs of Bob Dylan című album a napokban jön ki, ezen az Animára jellemző elektronika háttérbe vonul és egy nagyon személyes, spirituális, sokszor csak vázlatos-minimalista zenei formában hallhatók a Dylan-dalok. Nem best of dalcsokor, inkább az alkotó kevéssé ismert számait vettük elő” – mondta Prieger Zsolt, a zenekar vezetője az MTI-nek.

A zenész-dalszerző régóta készül a Dylan-projektre, az album ötletével dalkezdeményeket kért kollégáitól Bob Dylan kompozícióira azzal, hogy azokat az Anima befejezi és rögzíti.

„Kaptunk teljesen kész felvételt, de volt, aki azért küldött, mert hallott a projektről, és kedvet kapott hozzá. Természetesen az Anima is készített saját feldolgozást. Májusban, Dylan 82. születésnapján tettük közzé az Oh, Sistert Rözge Maximékkal, majd szeptember közepén az Every Grain of Sand-et, amelyet Gergácz Gáborral közösen analóg szintetizátorokkal, rossz mikrofonnal raktunk össze egy délután alatt, és én éneklem” – fejtette ki.

A közreműködők között találjuk Venit, az Anahitet, Rözge Maximot és Borsi Juditot (Meteo), Szabó Benedeket, a Napfonatot, Kiss Flórát, Benkő Dávidot, a Kodachrome–Muriel-párost, a horhost, a VelvetNoise-t.

A Dylan-anyag először digitálisan jelenik meg a napokban, míg az új Anima sorlemez címe Derkovits lesz, és a tervek szerint az év végén lesz elérhető róla több dal. A szerzemények többsége a két producer, Prieger Zsolt és Kováts Tibor közös munkáján alapul.

„Szombathelyen a Derkovits-lakótelepen nőttem fel az öcsémmel, a Derkovits Gyula Általános Iskolába jártam, a lemez számomra egyfajta hazatalálás, egyben újrakezdés a 30 éves Anima-történetben. Derkovits, a 20. század első felében élt és alkotott proletár festő és grafikus fiatalon halt meg, de karizmatikus pályát futott be, művei szerintem a mai korszakban is határsértők, aktuálisak, nehezen beilleszthetők. Vonzódom az ilyen jellegű, nonkonform alkotókhoz” – fejtette ki Prieger Zsolt.

A Derkovits-albumon a táncos dalforma lesz meghatározó. „A cappellában is hallható lesz rajta egy-két dal, de szerepelni fog a korábban közzétett Andy Weatherall You Carry My Soul, amely tisztelgés a 2020-ban elhunyt brit DJ-producer emléke előtt. Szintén bemutattuk már A szív dobog című számunkat, de Tóth Kinga költővel és Kovács Antallal (Romano Drom) is lesz közös dal.”

Prieger Zsolt az elmúlt években a zenekar egyik frontemberévé lépett elő, a koncerteken énekel, táncol, beszél a dalok között, miközben korábban a háttérbe húzódott az élő fellépéseken.

„Hiszek abban, hogy az ember alkotói identitása legyen minél színesebb. A dolgokat általában fordítva csinálom, mint ahogy szokás, és az Anima nem feltétlenül az énekeseken, inkább az általuk megjelenített energián múlik, most egyszerre hárman is ebben a pozícióban vagyunk: Prieger Fanni, Magyar Bori és jómagam” – jegyezte meg.

Az Anima Sound System jubileumi éve rengeteg koncerttel zajlott, játszottak a Szigeten, a Művészetek Völgyében és a Campuson, október végén Berlinben is fellépnek, majd december 18-19-én dupla tortás-szülinapos-hosszú koncerttel zárják az évet a Budapest Jazz Clubban.

Prieger Zsolt beszámolt arról, hogy

a Magyar Nemzeti Galériában TechnoCool címmel október végén nyíló kiállítás margóján bakeliten megjelenik az öccsével, Szabolccsal közös Anima előtti együttes, az ÉV kísérleti anyaga.

Az együttes 1993-ban alakult Szombathelyen, és eddig tizenegy stúdióalbumot készített. Az Anima modern elektronikus tánczenét játszik, de a reggae és a dub, a hiphop és a pop, a hagyományos dalok és a zenei kísérletek, az erdélyi magyar és a zsidó népzene is jellemzi a csapatot, amelyhez rengeteg rádiós és klipsláger fűződik. Olyan világsztárokkal dolgoztak együtt, mint az Asian Dub Foundation, De-Phazz vagy a Transglobal Underground.