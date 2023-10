Egyedülálló nemzetközi kiállításnak ad otthont a Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatívipari Kara

A Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatívipari Kara a házigazdája annak a nemzetközi kiállításnak, amely október 4-én, szerdán nyílt meg az Artus Stúdióban. A „Design for the Common Good” kurátori válogatásában 6 kontinens 23 országának public interest, vagyis a közérdekű design projektjeit mutatják be.

A denveri Metropolitan State University és a Budapesti Metropolitan Egyetem közötti stratégiai partnerségi megállapodás kidolgozásának egyik első állomása ez a kiállítás, amely a két

intézmény és a Design for the Common Good Network közös munkájának eredménye. A kiállítás egyedülálló lehetőséget nyújt a „közérdekű design” terén kiemelkedő projektek megismerésére és megértésére. A válogatás megmutatja, hogy milyen fontos szerepet tölthet be a design a társadalmi változások elősegítésében. Az esemény azért is egyedülálló, mert ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államokon kívül látható a „Design for the Common Good” válogatás.

Kapcsolódó tartalom

A közérdekű design fogalma

A közérdekű design olyan gyakorlatot jelöl, amelyben a közösség szempontjai az elsődlegesek és a közösség jövőképe a legfontosabb az épületek, a környezet, a termékek és a rendszerek

tervezése során. A közérdekű design az érintetteket úgy vonja be, hogy hozzájárulásuknak valódi hatása legyen, és érezzék annak jelentőségét. A közérdekű design folyamata oktatást és kutatást is jelent, és a tervezés eredményeinek kiértékelését is magába foglalja. Mindezek együtt segítik a megértést és a növekedést.

A Design for the Common Good kiállítás átfogó ismertető a közérdekű designról: olyan, közösségekkel együtt létrehozott projekteket mutat be, amelyek belülről teremtenek lehetőségeket és megoldásokat. Sok esetben kölcsönösen és tartósan fennálló társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásokra adnak választ helyi és globális léptékben, így működő gyakorlatként értékes tanulságokat nyújtanak.

A nemzetközi anyag regionális projektekkel kiegészülve kerül a közönség elé. Kurátori meghívásra szerepelnek a kiállításban a Hello Wood és a Budapesti Metropolitan Egyetem művészeti kara közös „Építészet, oktatás és együttműködés” projektjei is, amelyekben vidéki településeken terveztek közösségi tereket az ott élők bevonásával.

További két hazai szereplője a kiállításnak a PTE Műszaki és Informatikai Kar Szolidáris Építészet Kutatócsoportja és a TÁMASZ Alapítvány „Lakni kell” című projektje, valamint a „Déri Miksa

utca megújítása” a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. fejlesztéseként. A vándorkiállítás következő helyszíneire ezek az alkotások is továbbutaznak. A kiállítás és a hozzá kapcsolódó programok a Budapest Design Week programkínálatának is részei.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: MTVA/Bizományosi: Branstetter Sándor