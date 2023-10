Mahó Andreát, Kocsis Dénest és Tripolszky Annát választotta ki a Disney

Október 15-én a Papp László Budapest Sportarénában rendezik meg a Disney100 koncertet. A koncerten mindenki által jól ismert Disney mese- és filmjelenetek elevenednek meg a Hollywood Sound Orchestra és sztárszólisták előadásában. A Disney produkció megbízásából Tripolszky Anna került kiválasztásra az est háziasszonyaként. A színpadon énekesként Mahó Andreával és Kocsis Dénessel is találkozhat majd a közönség.

„Hihetetlenül boldog vagyok, hogy engem választottak. A mesének, a zenének mindig is óriási szerepe volt az életemben, ráadásul most már a kislányom is nagy Disney rajongó. Nagyon izgalmas együtt dolgozni és alkotni az eredeti Disney csapattal, nem csupán megtiszteltetés, hanem hatalmas kihívás és ugyanakkor kaland is. Alig várom az előadást, bizonyára lenyűgözően mesés lesz” – mondta Mahó Andrea.

Mahó Andrea roppant sokoldalú és kiváló művész, aki számos főszerepet játszott és elnyerte a színház világának és a közönség elismeréseit. Musical és operett szerepekben egyaránt brillírozott, mint például: Cosette a „Les Miserables”-ben, Maria a „West Side Story”-ban, Christine a „Phantom of the Opera”-ban, Kim a „Miss Saigon”-ban és Mary a „Mary Poppins”-ban. Pályafutása során számos díjat kapott, köztük a „Legjobb Musical Énekesnő”, Emerton, -Artisjus díjat és a rangos „Jászai Mari Állami Díjat”, mint a Színházművészet Kiemelkedő Művésze. Andrea több szólóalbumot is kiadott, mint pl: „Más lesz a holnap,” „Jó reggel napfény” és „Mit tehetnék érted”. Előadásai igazi örömforrások, az igazi élmények a közönség számára, idén a Disney 100 koncertje lesz az év egyik csúcspontja számára.

„Már végre publikus a hír és megoszthatom, hogy beválasztottak a Disney100: amerikai produkcióba. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra és roppant hálás vagyok érte, hisz a Disney dalok mindig is nagyon közel álltak hozzám. A Disney egy nagy brand, a munkafolyamat tele van kihívásokkal és izgalmakkal, a végeredmény biztos, hogy káprázatos lesz”– nyilatkozta Kocsis Dénes.

Kocsis Dénes, elismert magyar énekes és színész, pályafutása során számos meghatározó szerepet vállalt a zenés színház világában. Elismert előadóként olyan produkciókban tűnt fel, mint a „Rómeó és Júlia”, „Puskás musical”, „West Side Story”, „Maga lesz a férjem” és „Elisabeth”. Az Operettszínházban olyan ikonikus főszerepeket alakított, mint például az „István a Király” ,„Miss Saigon”, „Notre dame-i toronyőr”. Sikeres karrierje kiterjed a színpadon túl is, hiszen emlékezetes szerepléseket nyújtott televíziós műsorokban, mint például a “Nyerő Páros” és “Konyhafőnök VIP”, valamint televíziós sorozatokban és „Pappa Pia” nagyjátékfilmben. Színészként és énekesként is rendkívül sokoldalú, gyakran kölcsönzi hangját felnőtt és rajzfilm karaktereknek. Kivételes tehetségét több elismerő díj is alátámasztja. Közéjük tartozik a Honthy-díj, amit a férfi színészek kategóriájában kapott, valamint az Operettszínház Évad Musical-színésze elismerése. A további elismerések között szerepel az Operettszínház Marsallbot díja, és sikeres részvétel a Lévai Szilveszter Nemzetközi Musical Énekversenyen. Karizmatikus előadóként és elismert színészként, továbbra is lenyűgözi a közönséget, és hozzájárul a magyar szórakoztatóipar sikeréhez.

A Papp László Budapest Sportaréna 2023. október 15-én, este 19:30-kor várja a közönséget egy felejthetetlen mesés zenei utazásra, ahol a Disney világába csöppenhetünk.

„Életre szóló kaland lesz, hiszen nem tudok izgalmasabbat elképzelni, mint egy mese részesévé válni! Az pedig óriási megtiszteltetés és külön öröm, hogy az est háziasszonyaként én kalauzolhatom el a nézőket izgalmas történeteken keresztül és a zene szárnyán a Disney100 varázslatokkal teli világába!” – mondta Tripolszky Anna.

Tripolszky Anna, a Károli Gáspár Református Egyetem Anglisztika, valamint Kommunikáció- és Médiatudomány diplomái után Olaszországban folytatta tanulmányait. A TV2 Akadémia műsorvezető képzése után azonnal felvette a TV2 Csoport. Az M2 Petőfi TV csatornánál aktuális és trendi témákkal foglalkozó műsorokat vezetett. Jelenleg az M5 Kulturális csatornán készít riportokat, és nemzetközi projektekben is részt vesz, mivel magyarul, angolul és olaszul is folyékonyan beszél. Fő tevékenysége a kulturális műsorokban való részvétel. Emellett örömmel vesz részt nemzetközi projektekben, hiszen magyarul mellett angolul és olaszul is folyékonyan beszél. Ez a választás egy varázslatos estét ígér, tele kulturális gazdagsággal és nemzetközi színekkel

Mahó Andrea és Kocsis Dénes, e két magyar tehetség is lehetőséget kapott arra, hogy a Disney világhírű mese- és filmzenéit az eredeti produkcióban adják elő.

Ez egy újabb és hatalmas mérföldkő a művészek számára, hisz az év egyik legnagyobb zenés- mesés eseményének részesei lehetnek. A Disney 100: különleges és felejthetetlen pillanatokat ígér minden Disney rajongónak ahol minden mese, zene, csoda és varázslat, egy felejthetetlen audiovizuális élmény, amely a kicsiket és a nagyokat garantáltan lenyűgözi. Páratlan zenei válogatásokat hallhatunk, láthatunk , amelyben minden családtag megtalálja a kedvencét. Az est során olyan népszerű mesefilmek és filmek legjobb dalai is hallhatók lesznek, mint a „Szépség és a Szörnyeteg,” „Mary Poppins”, „Encanto,” valamint a Pixar, a Star Wars és a Marvel világának legkiemelkedőbb pillanatai.

1923-ban mutatta be előszőr a Disney az „Alice Csodaországban” című mesét. Ezt az évszámot tartjuk a The Walt Disney Company alapítási évének A cég azt tűzte ki célul, hogy a történetmesélés erejével szórakoztassa, tájékoztassa és inspirálja az embereket világszerte. A Disney mesevilág életre kelti a varázslatot, az álmokat, és lenyűgöző világokba repít minket, amelyeket bűvös dallamok és lenyűgöző képi világok alkotnak. Ez a világhírű produkció most lehetőséget teremt arra, hogy az összes kedvenc Disney történet újra megelevenedjen, akár a víz alatt, a nyílt óceán közepén, a végtelen univerzumban vagy egy egyszerű gyerekszoba mélyén.

