Először csak négy sort mondott Kállai Ferenc, de sejteni lehetett, hogy legendává válik

Kállai Ferenc már a kezdetekről óriási tehetségnek számított, amikor a felvételin Ady Endre Góg és Magóg fia vagyok én című versét szavalta, a vizsgabizottság már a negyedik sornál félbeszakította: „Fel van véve!”

1925. október 4-én született Krampner Ferenc néven, egy csendes alföldi kisvárosban Gyomán. Még csak tizenkét éves volt, amikor a család kényszerűségből a fővárosba költözött.

Már akkor elhatározta, hogy színész lesz, amikor beíratták a iskolába, ahol leérettségizett. Ezután felvételizett a Színiakadémiára. A Góg és Magóg fia vagyok én című (Ady) verset szavalta.

1995. november 24. Kállai Ferenc (elöl b), Benedek Miklós (elöl j) és Stenczer Béla (hátrább) a Három testõr Afrikában c. magyar film forgatásán Tunéziában. MTI Fotó: Friedmann Endre

A negyedik verssornál tartott, amikor szóltak, hogy elég lesz, fel van véve és azt is mondták, hogy változtassa meg a nevét Kállaira.

Kállai Ferenc a színiakadémián jó társaságba került, sokak mellett Darvas Iván is évfolyamtársa volt

Közbeszólt a háború és tanulmányai rövidesen megszakadtak. A háború után sikeres hivatásos színészként már feladta a diplomaszerzést.

A Szabad Színház igazgatója Both Béla felfigyelt az ifjú tehetségre, és leszerződtette, de ugyanezen a napon a Belvárosi Színház direktora Bárdos dupla pénzt ígért neki, így hozzáigazolt. Ezek mellett több színházban is játszott, mint a Madách, Magyar Színház, Pesti Magyar Színház, és a Nemzeti Színház.

1946. március 23-án volt az első bemutatkozása a Belvárosi Színházban: René Fauchois: Vigyázat, mázolva című darabjában. 1944-ben a bombázások idején, egy légópincében ismerkedett meg későbbi feleségével, Csima Idával, akivel 1951-ben házasodtak össze.

Egy nap párszavas értesítést kap: A Nemzetiben várjuk. Szükség van Önre. Lépjen be.

1948-ban a Nemzeti Színház szerződtette.

Partnerei között Gobbi Hilda, Máthé Erzsi, Makláry Zoltán, Pártos Erzsi, Ráday Imre.

Kállai Ferenc művészetét számos film- és televízió-felvétel őrzi. Első filmje, a Fehér vonat három évig (1943-46) készült. Legendás szerepe volt, A tanú című filmben Pelikán, a gátőr. Játszott a 2×2 néha 5, A császár parancsára, a Katonazene, az Iszony, az Egy őrült éjszaka, a Déryné, hol van?, az Ezek a fiatalok, A hamis Izabella, a Mi lesz veled Eszterke?, a Szeressük egymást gyerekek, A legényanya, A három testőr Afrikában, a 6:3, avagy, játszd újra Tutti, A miniszter félrelép, az Ámbár tanár úr, a Werckmeister harmóniák, az Üvegtigris, a Rokonok című filmekben.

Kapcsolódó tartalom

A rádiójátékok mellett a kabarékban is sokszor szerepelt.

Kállai Ferenc félévszázados pályafutása alatt 173 színházi premieren lépett színpadra, mozifilmjeinek száma kilencvenhat. Közel száz a tévészerepléseinek száma is. Rádiófelvételei szinte felsorolhatatlanok.

1956-tól, 2006-ig szinte minden létező díjat megkapott, és az elsők között lett a Nemzet Színésze (2000). A Rómeó volt az első nagy sikere és a Falstaff az utolsók egyike. A világirodalom és a magyar drámaírók szinte minden jelentős szerepét eljátszhatta.

Idősebb korában sokat betegeskedett, de a napi fél óra úszásról akkor sem akart lemondani. A budai Lukács fürdőbe járt hosszú évtizedeken át, ahol külön öltözője is volt. A népszerű színész 2010. július 10-én aludt el örökre, 84 éves volt. A Farkasréti temetőben búcsúztatták, barátai, kollégái, tisztelői és egykori tanítványa, Őze Áron zárta a búcsúzók sorát.

Kállai Ferenc végrendeletében kikötötte azt is, hogy szülővárosa Gyomaendrőd 15 millió forintot kapjon a vagyonából, és a színházi relikviáit, személyes tárgyait is a városra hagyta.