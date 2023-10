Sosem akart kilépni az előadók árnyékából Horváth Attila

A magyar rockzene egyik legnagyobb szövegírója Horváth Attila. A Ha volna két életem, a Maradj velem, a Jég dupla whiskyvel és számos más hazai sláger dalszövegének szerzője az M5 kulturális csatorna portréműsorában beszélt arról, miért hagyott fel a zenéléssel és választotta helyette az írást.

Horváth Attila, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett, EMeRTon-, Artisjus- és Fonogram-díjas szövegíró, költő sorait olykor tízezrek énekelik koncerteken vagy rádiót hallgatva, ám nevét mégis csak kevesen ismerik. Öt évtizedes pályája alatt a többi között olyan előadóművészeknek, zenekaroknak írt dalokat, mint Balázs Fecó, Charlie, Cserháti Zsuzsa, Deák Bill Gyula, Kovács Kati vagy a Piramis. Bár a színpadokon csak az előadókat ünneplik, nem bánja, hogy a reflektorfényből ő rendszerint kimarad. Az M5 kulturális csatorna Kontúr című portréműsorának meghívását mégis elfogadta, és arról is beszélt, hogy egyáltalán nem bánja, hogy felhagyott kezdeti zenész ambícióival, és végül szövegíró lett belőle.

„Nem voltam kiugró tehetség, és hiányzott belőlem a színpadi léthez elengedhetetlen exhibicionizmus. Dalokat akartam írni a közönségnek és jobb volt, hogy nálam sokkal elhivatottabb művészek adták elő a szerzeményeim. Talán manapság ez furcsán hangozhat, de nem a pénzszerzés motivált. Soha az 50 év alatt egy fillért sem kértem attól, akinek dalszöveget írtam. Együtt vittük vásárra a bőrünket, és ha siker volt, osztoztunk rajta. Azokkal, akikkel valaha is együtt dolgoztam, partneri kapcsolatom volt” – hangsúlyozta az M5 műsorában Horváth Attila.

Túl a hetvenen már valamennyi szakmai díjat magáénak tudhatja, dalait széles közönség ismeri és szereti. Manapság az okozza számára a legnagyobb örömet, amikor a fiatalok is felfedezik, hogy szövegei nekik is szólnak, és büszkeséggel tölti el, ha a sorok megihletik őket. „Nem szeretném, hogy az a vád érjen, hogy elszívom a levegőt az ifjú tehetségek elől. Most már nem tudom megfogalmazni, hogyan élnek a mai húszévesek. A mi korosztályunk kitermelte a maga gondolatait, és nem létezik, hogy a következő generáció ne lenne képes ugyanerre” – hangsúlyozta a jövő tehetségeibe vetett hitét Horváth Attila. A teljes beszélgetés újranézhető az M5 kulturális csatorna Médiaklikk-oldalán.

