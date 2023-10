Nem jósoltak sok időt Balázs Péterék kapcsolatának

Gimnazistaként ismerkedett meg egymással Balázs Péter és Botár Csilla. Eleinte úgy tűnt, szerelmüknek nincs jövője, mivel egyikük családja sem örült gyermekük választottjának. Minderre rácáfolva 56 éve élnek boldog házasságban. Kapcsolatuk titkairól a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező és felesége, Botár Csilla a Duna Almárium című műsorában osztott meg részleteket, miközben a nézők családi fotóalbumukba is betekinthettek.

„1967. december 22-én megfogadtuk a templomban, hogy jóban-rosszban kitartunk egymás mellett, és ezt be is tartottuk” – mondta az Almáriumban Botár Csilla, Balázs Péter színművész felesége. Házasságuk 56 éve tart, szerelmük azonban korábbra tekint vissza. Gimnazistaként találkoztak, életüket hivatalosan csak pár évvel később kötötték össze. „Mindenki azt jósolta, hogy ha elmegy Péter a főiskolára, akkor szerelmünknek vége szakad. Egyébként is folyton károgtak körülöttünk, hogy a fiatalkori szerelmek csak úgy maradnak meg örökké, mint Rómeó és Júlia esetében, ha meghalnak” – mondta Botár Csilla, hozzátéve: „Családunk is ellendrukkere volt kapcsolatunknak.” Balázs Péter úgy folytatta, sok szülőnek van elképzelése arról, mi lenne jó gyerekének, és azt gondolja, az a verzió a lehető legjobb. Felesége szerint idővel elmúlt az ellenérzés: édesanyjával együtt is éltek haláláig, és nagyon jó kapcsolat alakult ki a színművész és anyósa között.

A házaspár az Almáriumban mesélt gyermekeikről, unokáikról, az elmaradhatatlan vasárnapi ebédekről is. A nézők családi fotóalbumukat is láthatták, többek között az 56 évvel ezelőtti fogadalmat megörökítő képet is.

