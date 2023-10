Rangos nemzetközi díjat nyert a Duna nagyszabású showműsora

Nem csak hazánkban aratott sikert a közmédia Adamis Anna, Kossuth-díjas dalszövegírót ünneplő gálaműsora: a Duna Petőfi Zenei Díj – Életmű Gálája a szórakoztató kategória győztese lett a Heart of Europe Nemzetközi Televíziós Fesztiválon – hangzott el a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában és az M1-en.

Szeleczky Ádám, a díjnyertes Petőfi Zenei Díj – Életmű Gála – Adamis Anna című műsor vezető szerkesztője emlékeztetett: a három éve létező Heart of Europe Nemzetközi Televíziós Fesztivál a kelet-közép-európai régió országainak televíziós műsorai közül választja ki különböző kategóriákban a legjobbakat.

A kiválasztási folyamat hosszú, a nemzetközi zsűri ugyanis többlépcsős folyamatban, több száz jelentkező közül választja ki a nyertes alkotást – hangsúlyozta Szeleczky Ádám, hozzátéve, hogy nagyon erős volt a felhozatal, a csehek és a lengyelek is kiemelkedő műsorral indultak a mustrán ebben a kategóriában.

Mindenképpen úgy szerettük volna megcsinálni ezt az innovatív műsort, hogy az alapvetően elüssön mind tartalmilag, mindig látványban a megszokott életműgáláktól.

Adamis Anna életművének jelentős része színpadi munka, ezért a műsorban színházi blokk is helyet kapott, az előadók közül is sokan színészek voltak – emelte ki a vezető szerkesztő. A produkcióban a nemzetközi zsűrit az fogta meg, hogy számukra a magyar nyelv ismerete nélkül is lebilincselő volt a műsor – fogalmazott a vezető szerkesztő.

„Az volt a feladatom, hogy a csodálatos dalokhoz megtaláljam a megfelelő előadókat, ezeket a dalokat pedig olyan bejátszásokkal és üzenetekkel kössük össze, melyek eltérnek a megszokottól” – mondta Szeleczky Ádám.

A Kossuth-díjas dalszerző előremutatóan írt szövegeket és gondolkodott, évtizedekkel megelőzte saját korát, úgy mutatta meg női szemszögből a világot, ahogyan akkor az még nem volt gyakori. Adamis Anna üzenete soha nem lehetett volna aktuálisabb, mint most – hangsúlyozta a vezető szerkesztő.

Kapcsolódó tartalom

Az MTVA hétfői közleménye szerint a télen sugárzott látványos showhoz hasonló gálát még nem készített a közmédia. A hazai könnyűzene meghatározó alakját sztárfellépők előadásaival és köszöntőivel ünneplő produkció különleges formátumát jelentős érdeklődés kísérte végig a seregszemlén.

„Az újabb szakmai díj megerősítés abban, hogy a magyar közmédia közép-európai viszonylatban élen jár a tartalomgyártásban, trendeket teremt. Az újító szemléletben készült műsorral és a rangos elismeréssel nyert nemzetközi figyelem egyre innovatívabb megoldásokra ösztönzi az alkotóinkat” – idézi a közlemény Pető Zoltánt, az MTVA programfőigazgatóját, a Duna csatornaigazgatóját.

Pető Zoltán hozzátette, hogy a közmédia törekszik a nézői igényekhez igazodó, fiatalokat megszólító és szórakoztató médiatartalmak előállítására.

Az MTVA kulturális misszióként tekint a magyar könnyűzenei örökség közvetítésére, a nemzedékeket összekötő műveket és művészeket éltető tartalmak készítésére – olvasható az összegzésben.

A díjnyertes Petőfi Zenei Díj – Életmű Gála – Adamis Anna showműsort október 14-én 19 óra 45 perckor megismétli a Duna – áll a közleményben.