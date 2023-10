Morvai Noémi minden este mesét olvas gyermekeinek  

Morvai Noémi életének fontos része az anyanyelvünk ápolásában kiemelt jelenetőséggel bíró beszéd, olvasás és felolvasás. Nemcsak munkája, hanem gyermekei miatt is, akiknek rendszeresen esti mesét olvas. Az M5 kulturális csatorna műsorvezetője minderről a Család-barát vendégeként számolt be a szép magyar beszéd megőrzése felett őrködő Montágh Testület legutóbb tartott konferenciája kapcsán.

Morvai Noémi úgy látja, bár mindennapjainkra óhatatlanul hatással van a közösségi média, fontos megőriznünk a szép magyar beszédet. „Anyanyelvünk a kultúránk veleje és megtartója” – kezdte az M5 műsorvezetője a Duna műsorában annak apropóján, hogy szeptember 26-án, a nyelvek európai napján a Montágh Testület A jövő médiaműfajai: Stílus, nyelv, kommunikáció című konferenciájának résztvevője volt. Az esemény kerekasztal-beszélgetésének témája a közösségi média volt.

A közmédia kulturális csatornájának arca fontosnak tartja a tudatos közösségi média-használatot, a minél több beszélgetést és olvasást, akár hangosan is. Mindez szerves része munkájának és magánéletének is. „Gyermekeim 8, illetve 11 évesek, és – még az idősebb is, aki már kiskamasz korban van – minden este követelik a mesét. Úgy zárjuk a napot, hogy miután már mindenki nyugodtan fekszik az ágyában, olvasok nekik” – tette hozzá a tévés. A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

