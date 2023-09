Még közelebb a hallgatókhoz – megújul a Kossuth Rádió hétköznap délelőtti műsora

Októbertől Délelőtt címmel jelentkezik a Kossuth Rádió Napközben című interaktív szolgáltató magazinja. A stábhoz Dióssy Klári, a Ridikül műsorvezetője is csatlakozik.

Október 2-tól hallható hétköznap 9 és 11 óra között a Kossuth Rádió Délelőtt című műsora, amelyben az eddigieknél is jobban számítanak a hallgatókra, akik szakértő vendégektől kérdezhetnek az adások alatt.

A megújult műsorban nagyobb szerepet kapnak a napi aktualitások, azok háttere, és a hozzájuk kapcsolódó tudnivalók is. A hallgatók a többi között megtudhatják, mi a teendő, ha viharkárt szenvedtek, hogyan készüljenek egy véradásra, de információkkal szolgálnak az előtakarékosságról és az árfigyelő rendszer használatáról is.

Új műsorvezető is csatlakozik a csapathoz: a Duna népszerű beszélgetőműsorából, a Ridikülből jól ismert Dióssy Klári is várja a hallgatókat.

„Régi vágyam vált valóra azzal, hogy a Kossuth Rádióban műsort vezethetek. Külön öröm számomra, hogy egy olyan interaktív szolgáltató műsorban tehetem ezt, ahol valóban hasznos és aktuális információkkal tudom ellátni a hallgatókat” – nyilatkozta a műsorvezető.

A Délelőttben továbbra is lesznek állandó, heti rovatok. Ilyen például „Az orvos válaszol”, amelyben különböző szakterületek specialistái adnak választ a hallgatók SMS-ben és telefonon feltett kérdéseire – nemcsak a műsoridő alatt, de azt követően is. A rovatban hangsúlyos szerepet kapnak a kutatások, az új módszerek és a gyógyulás lehetőségei. Továbbra is jelentkezik Bozsik gazda kertészeti témában, ahogyan a társasházi és jogi rovat is helyet kap a megújult műsorban.

Újdonságként minden adásban hallható orvosmeteorológia, rendszeresen osztanak meg tippeket a szezonális zöldségek és gyümölcsök felhasználásáról, péntekenként pedig túraajánlatokkal várják a hallgatókat.

A műsor készítői remélik, hogy egy kis testmozgásra is rávehetik a rádió hallgatóit. Október 2-án Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő lesz a vendég, aki a lányaival együtt a tévétornában egykor szó szerint egy országot mozgatott meg.

Délelőtt – hétköznap 9 és 11 óra között a Kossuth Rádióban.

A műsor újrahallgatható a Médiaklikken és látható a Kossuth Rádió Facebook-oldalán.