Korábban rettegett a lovaktól a Nemzeti Vágta Sztárfutamán induló Bács Péter

Idén is nyeregbe száll a Nemzeti Vágta Jótékonysági Sztárfutamán Bács Péter színművész. Az M2 Petőfi TV műsorában árulta el, tíz évvel ezelőtt még attól is rettegett, ha egy ló mellett kellett állnia, mára azonban nemcsak leküzdötte félelmét, hanem bele is szeretett a lovaglásba.

Változatos programokkal vár mindenkit a hétvégén a 16. Nemzeti Vágta. A kétnapos eseményt Közép-Európa egyik legmodernebb lovas létesítményében, a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban tartják. Az izgalmas futamok, látványos bemutatók mellett ebben az évben is megrendezik a Jótékonysági Sztárfutamot Bács Péter, Krajnik-Balogh Gábor színművészek és Széchenyi Krisztián táncművész részvételével. A győztes a nyereményét a Bottyán Equus Hungária Ló- és Kutyaotthonnak ajánlja fel. Az idén is nyeregbe pattanó Bács Péter a FRISS vendégeként emlékezett vissza azokra az időkre, amikor még félt a lovaktól. „Körülbelül tíz éve egy forgatáson egy ló mellett kellett állnom, rettegtem tőle, ám a nap végére összebarátkoztunk. Sikerült leküzdenem a félelmemet, és hobbimmá vált a lovaglás.” Nagy álma volt, hogy egyszer ő is részt vehessen a Nemzeti Vágtán, hat évvel ezelőtt ez meg is adatott neki. Az M2 Petőfi TV műsorában úgy fogalmazott: a Nemzeti Vágta egy „csoda”, és kiemelte közösségépítő erejét, hiszen ő is sok barátot köszönhet hazánk egyedülálló lovas ünnepének. A 16. Nemzeti Vágta programjairól az alábbi linken további részletek is olvashatók: https://mediaklikk.hu/nemzetivagta/cikk/2023/09/25/a-hetvegen-szilvasvaradon-minden-a-lovakrol-szol/ Nemzeti Vágta – vasárnap 15 órától élőben a Dunán. Kapcsolódó tartalom Kálloy Molnár Péter is szerepel a Tündérkert történelmi lovasfelvonuláson a Nemzeti Vágtán Az esemény tiszteletére a sorozatban Bánffy Dénes nagyhatalmú földesurat alakító Kálloy Molnár Péter színművész is nyeregbe pattan.