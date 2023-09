Különleges hobbinak hódol Serbán Attila

Vannak, akik kötelező feladatként tekintenek a konyhai teendőkre, ám a kárpátaljai születésű énekes-színész kreatív alkotófolyamatként éli meg a főzést. Egy sűrű nap után a kísérletezés az ízekkel mindig feltölti – mesélte a Duna Család-barát című műsorának vendégeként.

Édesanyja és nagymamája mellett tanult főzni Serbán Attila. Már korán megtapasztalta, hogy igazán finom étel csak jó alapanyagból készül, ezért színészi karrierje kezdetén, amikor Debrecenbe szerződött, rendszeresen piacon vásárolt.

„Amikor elkezdtem saját magamra főzni, egyedül kísérleteztem ki a különböző recepteket. A mai napig szeretek a konyhában tevékenykedni, mert egy kiváló menekülési útvonalat jelent nekem a stresszből” – fogalmazott a musicalszínész, miközben a Család-barát konyhájában Stiller Tamás kreatív séf mellett segédkezett. A Duna délelőtti magazinműsora mindig egészséges, gyors, egyszerű, pénztárcabarát recepteket mutat be, ezek mellett hasznos tanácsokat is ad a szülőknek, például, hogy miként bírják kóstolásra az egyoldalúan táplálkozó gyermeküket. A szakember tippjeit megfogadva szeretné majd elkápráztatni szeretteit az előadóművész: felesége jelenleg második gyermekükkel várandós, ezért a jövőben biztosan lesznek olyan alkalmak, amikor a családfő készíti majd az ebédet.

Kapcsolódó tartalom

Az adásban nemcsak Serbán Attila főzőtudományára derült fény, hanem legutóbbi szakmai sikerére is. A Micsoda nő! című film alapján készült, hazánkban nemrég bemutatott musical egyik főszereplője lett. A közönség rajongja a darabot, már a lépcsőhelyek is elfogytak minden előadásra. Megjelentek azonban csalók is, akik hamis jegyeket árulnak, ezért fokozott óvatosságra inti a színházba járókat. A teljes beszélgetés újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán.

Család-barát, a mindennapjaink része – hétköznaponként 9:35-től a Dunán.

Kiemelt kép: MTI/Kovács Anikó