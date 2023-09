Borépítészet: pincesorok, pincefalvak

Az Architextúra blog a szüreti időszak alkalmából induló sorozatában a borhoz köthető építészeti emlékeket mutatja be.

A Kárpát-medence jelentős részét meghatározzák a borhoz, borászathoz köthető építészeti elemek. A római kortól kezdve szinte minden társadalmi réteg foglalkozott borászattal, így az emlékek széles spektrumát megtalálhatjuk, a népi pincéktől kezdve egészen a kastélyszerű borászatokig. Korát tekintve is nagyon széles a borhoz köthető épületek skálája: a svábok parasztbarokk présházaitól a high-tech építészetig tart. A sorozat első részében a pincefalvakat mutatjuk be. Bár országszerte nagyszámú, ismert és kevésbé ismert pincefalu található, szinte mindegyikük különböző arculatú, akár falvanként eltérő. Akad köztük jómódú, ahol a présház nagyobb, mint egy parasztház, de szerényebb is, ahol a pince elé csak gerendából állítottak össze szerény védőépületet.

Tök (Pest vármegye, Egyek-Budai borvidék)

A Zsámbék melletti Tök községbe a török háborúk után svábokat telepítettek a Zichy grófok, akik magukkal hozták jellegzetes ételeiket is, többek között a töki pomposnak nevezett elzászi kenyérlángost. A mészkőteraszba vájt pincék elé több helyen fehérre meszelt, utcával párhuzamos kialakítású (vagyis itt nincs oromzat, mint a következő pincék legtöbbjein) présházakat emeltek, íves kapuval, zsalugáteres ablakkal. A pincék építésekor kinyert követ a helyi, vagy akár környékbeli építkezéseken hasznosították. A legtöbb magyar pincefalu meghatározó stílusa a parasztbarokk. A barokk stílus népi változatának közkedveltségét, elterjedését jól mutatja, hogy még évszázadokkal a barokk stílus “hivatalos” vége után is ebben módban építkeztek, a pincék felirata szerint még az 1930-as években is épültek parasztbarokk pincék és présházak:

Hajós, Nemesnádudvar, Császártöltés (Bács-Kiskun vármegye, Hajós-Bajai borvidék)

A hajósi pincefalu nem véletlenül kapta a nevét: mintha egy párhuzamos “bor-világban” járnánk, egy falu melletti faluban, ahol minden családnak van egy pincéje. Ez a fajta pincesor különös jómódot mutat, hiszen a pincék elé épített présházak akkorák, mint egy valódi parasztház. Hajóst és vidékét a közeli Kalocsa érsekei telepítették újra, a Dunán “lecsorgó” svábok pár évtized alatt felvirágoztatták a környéket. Így Hajós mellett Császártöltésen és Nemesnádudvaron is pincefalvak épültek. A három falu pincefalvai egy típusba sorolhatók, de ebbe a csoportba tartozik a kissé távolabbi Paks pincesora is. Szorosan egymás mellett sorakoznak az oromzatos présházak, viszonylag szűk utcákat alkotva.

A Kalocsa környéki falvak alapvetően síkvidékiek, így szinte minden terepadottságot kihasználtak a telepítéskor. A Hajósi pincefalu a községtől majdnem egy kilométerre található, egy löszplató oldalában. A “párhuzamos faluban” 24 utca és 1200 (!) pince található. Ez több mint ahány ház egykor a faluban volt, több család két vagy három pincét is épített, egyet a bor, egyet-egyet pedig a zöldségek és gyümölcsök tárolására. Ez is jól mutatja, hogy a sváb telepesek szorgalma, a napfény és a kiváló talaj a szó legszorosabb értelmében gyümölcsöző volt.

Hercegkút (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Tokaji-borvidék)

A Hajós környékiektől teljesen eltérő jellegű a Tokaj-Hegyalján található Hercegkút két pincesora. Pedig az építtetők itt is hasonlóak, a környéket a lázadó Rákócziak után birtokba kerülő Trautson hercegek szintén sváb telepeseket hívtak be az elnéptelenedett vidékre (a hercegekről kapta a nevét az újjátelepített falu). A kőzet azonban itt jóval keményebb volt, mint a Duna-menti puha lösz, így a pincéket csak a lehető legkisebb mértékben vájták a hegybe, majd megépítették a boltozatot és földet hordtak a mennyezet fölé. Így alakultak ki a jellegzetes “zöldtetők”, amik az eléjük épített apró homlokzatokkal mesebeli hangulatot árasztanak, mintha manók laknának a hegyoldalban. A falu két végén (a Kőporos-dűlőben és a Gombos-hegyen) egy-egy pincesor található, amik kialakításukat tekintve ugyanolyanok.

Cák (Vas vármegye, Soproni borvidék)

A jómódú sváb gazdák pincéi után egész más hangulatot árasztanak a Kőszeg melletti Cák gerendafalú, zsúpfedeles építményei. A falu sosem volt módos település, lakói jövedelmüket szőlőtermesztéssel egészítették ki, az ebből nyert bort a falu fölötti gesztenyésben elhelyezkedő pincékben tárolták. Ezek az építmények a lehető legegyszerűbb eszközökkel és anyagokból épültek: az erdő tölgy és gesztenyefáiból, fehérre meszelve, tetején zsúpfedéssel, vagyis rozsszalmából készítve. A falu gazdaságára a filoxéravész is nagy csapást mért, ezután szelídgesztenyét és egyéb gyümölcsöket termesztettek, ezeket szintén a pincékben tárolták. A fennmaradt 32 pince szerénysége ellenére (vagy éppen azért?) rendkívüli hangulatot áraszt. A Kéktúrát bemutató legendás filmsorozat, a Másfélmillió lépés Magyarországon utolsó kockái is Cák szelídgesztenyését, illetve pincéit mutatják be:

„Elfogyott lábunk alól a kék ösvény. Lenn járunk a Kőszeg-hegyalján, körülöttünk hangulatos kis falvak, fölöttünk a Kőszegi-hegység egyre ősziesebb lombruhát öltő tömbje,.. De úgy érezzük, hogy innen nem mehetünk el anélkül, hogy még két kilométerrel meg ne toldjuk az utat, mert van Cák falu határában egy gesztenyés…”

Györköny (Tolna vármegye, Tolnai borvidék)

A Tolna Vármegyében fekvő Györköny polgármestere idén rangos műemlékvédelmi díjat vehetett át a pincesor védelméért. A díj névlegesen a településvezetőnek szólt, 2006 óta tartó szabályozó, védelmező munkája elismeréseként. De ugyanígy szólt a pincetulajdonosoknak is, akik jó karban tartják, sőt, a megfelelő minőségben újítják fel pincéiket, így megőrizve az évszázados értékeket. Györkönyt a többi pincefalvas településhez hasonlóan német telepesek építették újjá a török háborúk után. A falu melletti löszteraszokon 300 pincéből álló együttes alakult ki. A présházak a közeli Hajóshoz hasonló típusba sorolhatók, de telepítésük attól kissé eltér: szorosan egymás mellett állnak, de nem viszonylag szűk utcák mentén, hanem tágas, fásított tereket alkotnak. A pincefalu értékét már viszonylag korán felismerték, már a nyolcvanas években szabályozta a helyi tanács az építkezéseket, felújításokat. Braun Zoltán polgármester és a Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2006 óta védi a pincéket, nem csak szabályozással és büntetéssel, hanem beszélgetéssel, együttműködéssel is.

Nyúl (Győr-Moson-Sopron vármegye, Pannonhalmi borvidék)

A Pannonhalmi borvidékhez tartozó Nyúl pincesora több szempontból is eltér az eddig bemutatott együttesektől. Egyrészt Nyúl hagyományosan magyar lakosságú falu, másrészt a pincéket egy mély homokkő-szurdokba (helyi nevén szurdikba) vájták, ami különleges, szinte őserdei város hangulatot kölcsönöz a helynek. A nyúli pincesor korát tekintve is kissé eltér a többitől, csak viszonylag későn, a napóleoni háborúk után kezdték meg az intenzívebb kiépítést, viszont a pincék homlokzatai továbbra is parasztbarokk stílusban készültek.

Villánykövesd, Palkonya (Baranya vármegye, Villányi borvidék)

Az egymás mellett fekvő Palkonya és Villánykövesd pincefalvai a legismertebbek közé tartoznak. Az építmények kialakítása hasonlít a többi dunai sváb pincesorhoz (oromzatos homlokzat, középen kapu, két oldalt ablakok, a későbbi pincéknél a klinkertégla használata), telepítése abban különleges, hogy a pincék több sorban állnak egymás alatt a teraszossá alakított domboldalon, tulajdonképpen egymás alá befúródva, mint egy polcrendszer. A Villányi-borvidéken néhány présház azonban ettől eltérő módon épült: az épület hosszengelye megfordult, és a ház előtt kellemes, üldögélésre, beszélgetésre alkalmas veranda alakult ki:

Ahol nincsenek pincefalvak: Balaton-felvidéki borvidék

A pincefalvak vizsgálatánál érdemes azokra a borvidékekre is kitérni, ahol ez a forma nem alakult ki. Ilyen a Balaton-felvidék, ahol leginkább a hegyoldalba telepített, viszonylag sűrűn elhelyezkedő, de magányos présházak és pincék találhatók. Ennek több oka is van: a szőlőbirtokok nagysága és elhelyezkedése, a vidék falvainak szervezettsége (ezen a vidéken ritkább az újjátelepített, tervezetten és egyszerre épült falu). A Balaton-felvidéken jellemzőbb volt, hogy kisnemesi származású gazdák dolgoztak, míg a pincefalvak gazdái általában szerződéssel megtelepülő jobbágyok voltak. Mindenesetre érdekes, értékes és védendő borvidékeink ilyenfajta változatossága.

Amint láthattuk, a hazánkban látható megannyi pincefalu szinte mindegyike más karakterű, arculatú, amellett persze, hogy a hasonlóságok is szembetűnők. Azonban abban mindegyik azonos, hogy egyéni, viszonylag kis területen gazdálkodó, szorgalmas családok építették. A pincék és présházak között van szerény, sőt, szegény, ugyanakkor jómódról árulkodó is, ahogy a vidékek vagy az egyes falvak vagy akár falurészek társadalmi rétegződése kialakult. Szerencsére ezeknek az együtteseknek a hatalmas értékét már korán felismerték, szinte alig látni otromba, ízléstelen átalakítást, hozzáépítést.

