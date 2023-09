Felejthetetlen pillanat: gyermeki boldogságot okozott a Tündérkert forgatása Rajkai Zoltánnak

Összetett szerepet formál meg Rajkai Zoltán a Tündérkertben. A Dunán hamarosan látható szenvedélyes történelmi kalandfilmsorozatban Géczy András nemesurat alakító színművész a forgatásáról árult el részleteket.

A Duna nézői láthatják először Móricz Zsigmond Erdély-trilógiájának első, Tündérkert című kötete alapján készült nyolcrészes filmsorozatot. A rendkívül intelligens, gyors észjárású nemesurat, Géczy Andrást Rajkai Zoltán formálja meg. „Szerettem ezt a szerepet. Géczy András egy politikai karrierista, összetett jellem. Van benne valami rokonszenves és huncut, ugyanakkor kíméletlen is” – fogalmaz karakteréről Rajkai Zoltán a Tündérkert Médiaklikk-oldalán látható extra videóban.

A forgatásról felidézett egy emlékezetes pillanatot is. „Sose felejtem el: hajnal volt, körülöttem a gyönyörű, nyári természet, a pára szállt fel a patak fölött. Ültem a lovon, mögöttem a hajdúkkal, arra vártunk, hogy induljon a felvétel, és belovagolhassunk egy várba. Ekkor öntött el valami gyermeki boldogság. Azt éreztem, hogy amikor színész szerettem volna lenni, valami ilyesmit képzeltem el, hogy ilyen dolgok történnek majd velem. Nagyon hálás vagyok ezért.” Rajkai Zoltánnak igazi örömmunka volt a forgatás, életre szóló barátságokat köszönhet neki. Most is tartja a kapcsolatot Pataki Ferenccel, Katona Péterrel és Lukács Dániellel.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Megafilm Service és az MTVA koprodukciójában készült különleges látványvilágú, nyolc epizódból álló történelmi szériában Móricz Zsigmond regénye nyomán a XVII. századi Erdély izgalmas politikai és színes társadalmi világa elevenedik meg. A szerelemmel, intrikákkal, súlyos döntésekkel és csavaros fordulatokkal átszőtt filmsorozat hamarosan látható a Dunán.

Tündérkert – premier a Dunán.

Kiemelt kép: A Tündérkert forgatása (Fotó: Megafilm/Dombóvári Tamás)