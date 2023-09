Visszatér az M2 Gyerekcsatorna természettudományos felfedező sorozata

Folytatódik az M2 Gyerekcsatorna alsó tagozatosoknak szóló természettudományos ismeretterjesztő sorozata. A Derítsük ki! új évadában ismét izgalmasabbnál izgalmasabb kérdésekkel halmozzák el a gyerekek az ifjú tudóst. Kuta Tóbiás a világ legokosabb földigilisztájával, Tudor Kukaccal együtt ered nyomába a mindennapok rejtélyes jelenségeinek. A tízrészes széria első epizódja szeptember 23-án látható.

Visszatér az M2 Gyerekcsatornára a Derítsük ki!, hogy játékos, formában adjon választ a kisiskolások természettudományos kérdéseire. Az élőszereplős, animációs elemekkel színesített sorozatban Jerger Balázs színművész alakítja Kuta Tóbiást, míg lelkes segítőjét, Tudor Kukacot Kedves Csaba bábművész kelti életre.

Ahogy az első évadból már kiderült, Kuta Tóbiás számára nincsen lehetetlen, a fiatal és kíváncsi tudós folytatja felfedezéseit a padláson, és egyszerű, otthon is elvégezhető kísérleteket mutat meg a gyerekeknek. Ismét látványos bemutatókkal magyarázza el a fizika, a földrajz, a kémia és a biológia témaköreibe tartozó hétköznapi jelenségeket.

Egyebek mellett sok érdekességet megoszt többek között szervezetünk védelmi rendszeréről, a természet körforgásának sajátosságairól, az emberi és állati táplálkozásról, illetve a tapintásról is.

Kapcsolódó tartalom

Habár a különleges eszközök, az idő- és térbeli utazást lehetővé tevő Barangoló Masina és a Kukucskáló is hozzájárulnak a kérdések megválaszolásához, legfőbb segítsége mégis Tudor Kukac. A világ legokosabb földigilisztája ezúttal is lelkesen támogatja a tudományos kalandozásokat. Az új évadban gondoskodó anyukáját és izgága testvérét, Öcsisajt Kukacot is megismerhetik a fiatalok. Míg Tóbiás a Tudósok Tragacstalálkozójára készül, Tudor Kukac egy amerikai konferencián oszthatja meg legújabb kutatási eredményeit földigiliszta kollégáival.

A hatodik epizódban szerepelnek majd a Derítsük!hívás győztesei. A gyerekcsatorna tavaszi felhívásában arra biztatta a 4. 5. és 6. osztályos diákokat, hogy küldjék el a közzétett feladatokhoz készített kísérleti kisvideóikat a szerkesztőségnek. A legleleményesebb csapat egyik nyereménye az volt, hogy tagjaik szerepelhetnek a széria egyik részében.

Derítsük ki! – új évad szeptember 23-tól szombatonként 19:40-kor az M2 Gyerekcsatornán.