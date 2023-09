A Tündérkert rendezője szerint a házasság egy horgony

Madarász Isti szerint sokan félnek az elköteleződéstől, mert azt gondolják, hogy a házasság önfeláldozás, vagy béklyó. A szenvedélyes történelmi kalandfilmsorozat, a Tündérkert rendezője a Duna Agapé című műsorában mondta el, szerinte a házasság egy viharban megtartó és biztonságot adó horgony.

Az Agapé legutóbbi adása az önmegvalósítás témáját járta körbe. A műsor vendégei – Bognár Szilvia népdalénekes, Guba Judit pár- és családterapeuta, Kigyóssy Örs mentálhigiénés szakember és Madarász Isti filmrendező – a többi közt arra adtak választ, hogy házasságban élve miként teljesedhetünk ki, és mindeközben hogyan segíthetjük egymást és családunkat.

A hamarosan a Dunán debütáló Tündérkert rendezője többgenerációs lelkészcsaládba született, ő maga is gondolkodott a lelkészi hivatáson, végül a filmezés szerelmese lett.

Feleségével 22 éve házasok, két gyermeket nevelnek, 2017-ben a Házasság Hete programsorozat nagykövetei voltak, „veled kiteljesedek” mottóval. „Sokan, főleg, akik nem házasok, félnek attól, hogy ez egy nagy önfeláldozás. Bedobod a személyiséged, a karriered, a pénzed egy közös feneketlen kútba, és vége. Vagy, ha éppen szárnyalnál, akkor a házastársad leránt maga mellé, és egy megbéklyózott madár leszel. Ezzel szemben én úgy érzem, a házasság egy horgony, biztonságot ad, és ha vihar jön, megtart” – fejtette ki Madarász Isti.

Kapcsolatukban a hit is fontos szerepet játszik. „Két ember, még ha személyiségük, munkájuk különbözik is, de ugyanabban a hitben gyökerezik, sokkal mélyebb szinten kapcsolódik össze. Erről a »közös kőszikláról« nézve nem is tűnnek bonyolultnak a különbségek ”– fogalmazott az Agapéban.

