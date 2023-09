Az együttes szeptember 14-én utazott az ázsiai országba, ahol több előadáson is népszerűsítették a magyar kultúrát, valamint felléptek a Dream Langfang Carnivalon is. A produkciójuk a Magyar Rapszódia címet viselte, amely egy férfi és egy nő szerelmét jeleníti meg. A turné alatt ellátogattak a Kínai Nagy Falhoz is, ahol eljárták a szatmári verbunkot.