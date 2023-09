Tengerparti romantikázásra hív a Dunán kezdődő vadonatúj sorozat

Először látható magyar tévécsatornán az utóbbi évtizedek egyik legsikeresebb horvát telenovellája, a Lara választása. Az érzelmekben bővelkedő, fordulatos sorozat első évada szeptember 25-én érkezik a Dunára. Hétfőnként 13 órától követhető a címszereplő megpróbáltatásokkal teli története.

A Duna tartalmas sorozatkínálata szeptember utolsó hetében egy romantikus szériával bővül. A szerelmi dráma főhőse Lara Božić, a fiatal, középosztálybeli nő. Zenei tanulmányai mellett egy vendéglátóipari cégnél dolgozik Splitben. Élete fordulóponthoz érkezik, amikor felszolgálóként vállal munkát a dúsgazdag arisztokrata Zlatar család bankettjén. Jakov Zlatar külföldi tanulmányai után tér vissza szülőházába, és a tiszteletére rendezett fogadáson első látásra beleszeret az újdonsült pincérnőbe. Miután a férfi anyja tudomást szerez a románcról, kiutasítja a lányt a házból.

Nela Zlatar, a ház asszonya megszállottan védelmezi a család jó hírnevét és saját és gyerekei anyagi jólétét, biztosra veszi, hogy a szerény körülmények között élő Lara csak számításból akar kapcsolatot a fiával, veszélyeztetve annak tengerészkapitányi karrierjét. Bár a fülig szerelmes Jakovot a munka külföldre szólítja, indulása előtt megkéri a lány kezét. A házasság után Lara világa drámaian megváltozik, hiszen sógornője Nikol, és a ház úrnője Nela kegyeire van bízva. A családi viszályok kereszttüzében állva választania kell a karrier és a család, a hűség és a túlélésért folytatott harc között. A történetet tovább bonyolítja Dinko, a családfő Tonci Zlatar előző kapcsolatából született fia, aki bosszút esküdött a Zlatar család ellen, amiért őt és édesanyját magukra hagyta Tonci 25 évvel ezelőtt.

A sorozatot a dalmát tengerparton, varázslatos szépségű helyszíneken forgatták, ezzel tovább növelve a romantikus hangulatot. Horvátországi bemutatásakor óriási sikert aratott a nézők körében, népszerűségét bizonyította, hogy csaknem 12 százalékos nézettségi arányt ért el. Az 50. epizódot 1,2 millió néző látta, túlszárnyalva minden idők legnézettebb horvát műsorát, de eredményesen mutatkozott be Egyiptomban és Dubaiban is. A szeptember 25-én kezdődő, több mint 180 epizódból álló fordulatos szerelmi történet a Duna nézőit is garantáltan a képernyő elé szegezi.

Lara választása – hétfőnként 13 órától a Dunán.