Isten veled, Don Matteo – 13. évad a Dunán

Először látható országos tévécsatornán a nagy sikerű olasz krimisorozat, a Don Matteo 13. évada. Az új epizódok – szinkronnal, reklám és megszakítás nélkül – szeptember 22-től hétköznaponként várják a nézőket a Dunán. A szezon különlegessége, hogy a főszerepben utoljára tűnik fel Terence Hill.

Az olaszországi Spoleto rejtélyes bűnügyeit 13 évadon át oldotta meg Don Matteo, a város leleményes plébánosa. Terence Hill élete legmeghatározóbb munkája volt a főszereplőt megformálni: 22 évet töltött a karakter bőrében. A több mint 250 epizódot felölelő közös út azonban a következő évaddal véget ér: a szeptember 22-től hétköznap esténként kezdődő új részekben látható utoljára Don Matteóként a Bud Spencerrel közös filmjeiből is ismert színész.

Terence Hill távozása azonban nem jelenti a sorozat lezárását. A folytatásban új plébános érkezik a városba, a Raoul Bova által alakított Don Massimo. A két színész évek óta ismeri egymást, annak idején a Disney-féle Herkules rajzfilmben is közösen szinkronizáltak. A szerepátvétel előtt találkoztak is, ekkor a sorozat veteránja áldását is adta az új karakterre. Az újonnan érkező papnak már csak a nézők elismeréséért kell megküzdenie, valamint újabb megdöbbentő bűnesetekkel, és egy hivatását próbára tévő, váratlan találkozással is.

Don Matteo | 13. évad – Terence Hill főszereplésével utoljára szeptember 22-től, 19:45-kor a Dunán.