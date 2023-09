Esztergályos Cecília otthonában járt az M5 kulturális csatorna

Több mint 20 éve része a képzőművészet Esztergályos Cecília hétköznapjainak. Mára saját műhelye van, ahol az elmúlt évek legszebb alkotásai sorakoznak. A színművész az otthonában kialakított műtermét az M5 Librettó című műsorában mutatta be.

Esztergályos Cecília 2000-ben nyúlt először az agyaghoz, és rögtön beleszeretett a kerámiázásba, később már nemcsak használati tárgyakat, hanem szobrokat is készített. Egyszerű konyhai helyzet inspirálta őt: tésztagyúrás közben fogalmazódott meg benne, hogy kezeivel maradandót is alkothatna. Hat évvel később megpróbálkozott a festészettel is, mára saját műhelye van, és kedvenc alkotásaiból egy kis saját kiállítást is rendezett otthonában. A művésznő az alkotások születésének helyén fogadta a Librettó stábját, és rendhagyó tárlatvezetést tartott az M5 nézőinek.

„Olyan vagyok, mint egy öreg gyerek, játszom. Sosem tanultam rajzolni, és nem akarok utánozni senkit. Óriási ajándék a Jóistentől, hogy meg tudok szólalni másképpen, ha éppen nincs színpad. Mindig ő vezet, amikor alkotok. A legtöbbször a hétköznapi életből, a színházból, az emberi tekintetekből merítem a témákat” – jellemezte művészetét Esztergályos Cecília. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas előadóművész alkotásaiból több tárlat is nyílt már, most épp egy herendi kiállításra készül. A műveit bemutató kisfilm újranézhető az M5 kulturális csatorna videócsatornáján.

Librettó – minden hétköznap 18 órától az M5-ön.