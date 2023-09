Péter Szabó Szilvia nem csak zenében alkot maradandót

A zene mellett más művészeti ágban is járatos a NOX együttes énekesnője. Péter Szabó Szilvia fest is, eddig leginkább akril képeket készített, de a Család-barát vendégeként az akvarell technikával is jobban megismerkedett.

Bár az elmúlt egy évben turnéja miatt nem sok ideje volt másra, előtte szabadidejében festészettel, leginkább akril képek alkotásával is foglalkozott Péter Szabó Szilvia. Tehetségét a Család-barátban is megmutatta. A magazinműsor vendége, Petkesné Lami Bakos Györgyi festőművész segítségével rövid idő alatt jobban megismerkedett az akvarell technikával, megkezdett festményét a nézők is megcsodálhatták. A Duna délelőtti magazinműsorában nagysikerű turnéjük mellett e más irányú művészeti önkifejezési módról is beszélt. „Mindegy, hogy zenébe, vászonra öntöd a mondanivalód, vagy verset írsz, a lényeg, hogy az alkotásod valaki más számára jelentéssel bír: megnyugvást hoz, vagy csak egy szép emlékké válik. Az igazán fontos, hogy mit adsz annak, akihez megérkezik az alkotás" – fejtette ki az énekesnő.