Slágergyárost ünnepel a hétvégén a Dankó Rádió

Újabb tematikus hétvégével várja hallgatóit a Dankó Rádió szeptember 16-án és 17-én. A Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztjével és Erkel Ferenc-díjjal kitüntetett zeneszerzőt, billentyűst, énekest, Lerch Istvánt köszöntik ezúttal a hétvégi műsorfolyamban. A Várj, míg felkel majd a nap, a Jég, dupla whiskyvel és számos ikonikus magyar sláger szerzőjének nemcsak dalai, hanem életének több érdekes története is elhangzik majd az adásban.

Lerch István középiskolás korában 1968-tól a Hétfő együttes, később a Volán, majd 1973-tól 1977-ig a V’73, 1977-től 1988-ig pedig a népszerű V’Moto-Rock tagja volt. 1989-től szólistaként szerepel a magyar zenei életben és többek közt koncertezett az MR Szimfonikusokkal is. Írt dalokat első felesége Kovács Kati, illetve Cserháti Zsuzsa, Szűcs Judith, Koncz Zsuzsa, Malek Andrea és Horváth Charlie számára is.

Egy korábbi interjúban így elmélkedett a zenészlétről: „Muzsikusnak lenni egy végtelenül csodálatos dolog. Én nagyon szeretek búvárkodni, és talán ahhoz tudnám hasonlítani. A tengerekben csodálatos az élővilág, és valahogy a zenét is így látom: amíg ilyen kincsek vannak ebben a „zenetengerben”, addig ezeket meg kell találni és ki kell bányászni.”

A Lerch István nevéhez fűződő slágerek múlhatatlanságát jól mutatja, hogy ezeket most is gyakran játssza számos hazai rádiócsatorna, feltűntek a Csináljuk a fesztivált! legutóbbi két évadában is, és máig több generáció kedvencei.

Lerch István tematikus hétvége – szeptember 16-án és 17-én a Dankó Rádióban.

Kiemelt kép forrása: MTVA