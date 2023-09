Hollywoodi szintű produkciók is lesznek a Planet Budapest 2023 kiállításon

Szeptember 27-e és október 1-je között rendezik meg a Planet Budapest 2023 kiállítást melynek keretében a diákokhoz hollywoodi szintű produkcióval, a felnőttekhez interaktív kiállítással hozzák élményszerű módon közelebb a fenntarthatóság elvére épülő életszemléletet.

A közelgő rendezvénysorozatról Matolcsy Miklós, a Zöld Föld fenntarthatósági oktatási program vezetője beszélt pénteken a Duna Televízió Család-barát című műsorában.

Fókuszban az élelmiszerek

Matolcsy Miklós a szelektív hulladékgyűjtésről szólva felidézte, hogy több mint tíz éve kiemelt kérdésként kezelik ezt a területet, ezért az iskolákban gyakran szerveznek olyan programokat, melynek keretében használt elemeket, mobiltelefonokat, alumínium dobozokat, és sütőolajat is gyűjtenek a diákok.

Az idei Planet Budapesttel kapcsolatban kiemelte, hogy

a rendezvény mottója most az élelmiszerek előállítása és fogyasztása köré épül fel.

Kifejtette, hogy a Planet Budapestnek három lába van, az élménypálya kimondottan a diákoknak, a kiállítás a nagyközönségnek szól, az expo pedig a fenntarthatóság iránt elkötelezett vállalatokat vonultatja fel.

Hollywoodi minőségű produkció

„A Jövő hősei program tulajdonképpen egy élménypálya, hollywoodi minőségű izgalmas produkció, mely a gyerekeknek szól” – hangsúlyozta Matolcsy Miklós, majd hozzátette, hogy a Jövő hősei programra legalább 6000–6500 diákot várnak, akiknek többsége iskolai keretek között előzetes regisztrációval tud részt venni a programban. Hangsúlyozta, hogy ez a keret ugyan már betelt, de érdemes várólistára iratkozni és kiemelte, hogy a programsorozat végén a hétvége során ott helyben is be lehet ugrani, meg lehet nézni a pályát, ám ehhez is regisztráció szükséges.

„Tudást és ismeretet átadni persze lehet a klasszikus tankönyvi módon, annak is megvan a helye, de az élményen keresztül a megélt tapasztaláson keresztül sokkal hatékonyabb”

– hangsúlyozta a szakember, mikor arról beszélt, hogy interaktív megközelítéssel könnyen elsajátítható, gyakorlatias tudást kínálnak a rendezvényre látogatóknak.

„Van egy kiállítás, amely a nagyközönségnek szól. Nagyon interaktív, a fenntarthatóság kiemelt kérdéseit járja körbe” – árulta el Matolcsy Miklós.

„Van az a 17 fenntartható fejlődési cél, amit 2015-ben fogadott el az ENSZ. Ezek közül a Magyarországot és a Kárpát-medencét érintő legfontosabb 11 cél lett kiemelve és kidolgozva bemutatva a problémákat hozzátéve megoldásokat”

– részletezte a tárlat lényegét.

Hozzák a megoldást

Szólt arról is, hogy a diákság és a nagyközönség mellett a hagyományos expón számos vállalat is jelen lesz a programsorozaton.

„Olyan vállalatok érkeznek ide bemutatóként, akik érintettek, érdekeltek a fenntarthatóság kérdésében és megoldásaik vannak, tehát nem a problémát vetik fel, hanem hozzák a megoldást”

– részletezte Matolcsy Miklós, aki beszélt arról is, hogy a fenntarthatóságról szóló tudásunkat még nem mindig sikerül a mindennapi életünkbe beépíteni.

Elmondta, hogy négy éve futtatnak egy Kárpát-medencei kutatást, melynek keretében a diákságot kérdezik meg arról, mit tudnak, és mit tennének meg a fenntarthatóságért.

Felemás szemlélet

„Ha tényszerűen rákérdezünk bizonyos fenntarthatósági kérdésre, a diákok nagy része tudja a választ”– mondta a szakember hozzátéve, hogy például a PET-palackkal kapcsolatban a tanulók tisztában vannak a legfontosabb kérdésekkel, ám, ha a fogyasztási szokásaikról faggatják őket, kiderül, hogy a félliteres üdítőital azért ott szerepel a bevásárlási listájuk élén.

Rámutatott, hogy a

tudás és a mindennapok gyakorlata még nem ugyanazt tükrözi,

ám ugyanez igaz az öltözködésre is.

Hangsúlyozta, hogy a divatipar az egyik legkörnyezetszennyezőbb iparág.

Ha gyakran cseréljük a ruhatárunk egy részét csak azért, mert kijöttek a legújabb modellek, az meglehetősen környezetszennyező életforma.

Ezt az emberek jelentős része tudja, ám mégis sokak számára okoz felüdülést a plázákban vásárolni.

A Planet Budapest 2023-ról bővebben ide kattintva olvashat.

Kiemelt kép: A jövő hősei ifjúsági élményprogram a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expón és Világtalálkozón 2021. november 30-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)