Folkfonics-koncerttel várják az érdeklődőket a Fiumei úti sírkertben a hétvégén

A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) tematikus sétákkal, valamint Folkfonics-koncerttel várja az érdeklődőket szombaton, a Kulturális Örökség Napjai (KÖN) alkalmából. Ezen a napon adják át Arany János megújult síremlékét is.

A Nemzeti Örökség Intézete idén is tematikus sétákkal mutatja be a Fiumei úti sírkert épített örökségét szombaton. Ezen kívül a pop-funk-swing zenei világú Folkfonics zenekar koncertjén is részt vehetnek részt az érdeklődők – olvasható a NÖRI szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében.

a zenekar Csemer Boglárka Boggie-val kiegészülve olyan népszerű költeményeket ad elő, mint a nemzeti sírkertben nyugvó Radnóti Miklós Két karodban és Éjszaka című versei, József Attila De szeretnék kezdetű alkotása vagy Szabó Lőrinc Érdemes volt? című költeménye, vagy Cseh Tamás Csönded vagyok című dalának feldolgozása

A Kulturális Örökség Napjai alkalmából szombaton 14 órakor adják át a 19. század egyik legjelentősebb költőjének, Arany Jánosnak a megújult síremlékét.

A KÖN programjain a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni a rendezvenyek@nori.gov.hu email címen lehet – áll a közleményben.

Kiemelt képünk: MTVA/Bizományosi: Róka László