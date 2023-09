Fiatal tervezők munkái mutatkoznak be az októberi MOME divatbemutatón

Tizenegy alap- és négy mesterképzős hallgató kollekcióját láthatja a közönség október 5. és 6. között a MOME Fashion Show rendezvényen, amelynek kísérő kiállításán öt alap- és tizenegy mesterképzős hallgató, valamint két ékszertervező mesterszakos hallgató anyagai is szerepelnek majd.

A nemzetközi divathetek ritmusához igazodva újra a legtehetségesebb fiatal divat- és textiltervezők mutatkoznak be a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen (MOME). A hallgatók munkái reagálnak többek közt az energia- és klímaválságra, nagy szerepet kapnak bennük a fenntarthatósági szempontok, és megjelenik az öltözékekben számos új anyag is – áll a MOME közleményében.

A Kele Ildikó és Tomcsányi Dóra divattervezők, egyetemi oktatók által szervezett divatbemutató célja, hogy bemutatkozási lehetőséget teremtsen az egyetem divat- és textiltervező hallgatói számára, és hogy a szélesebb közönség is megismerhesse, milyen témák foglalkoztatják a jövő tervezőgenerációját.

A MOME Alumni közösségéből idén Sármán Nóra divattervező munkái is láthatók lesznek az eseményen.

Az egyetem hallgatói a diploma után olyan világmárkánál helyezkedtek már el, mint a Louis Vuitton, a Gucci, a Chloé, a Balenciaga, a Vetements, az Acne Studios, a Proenza Schooler, a Marc Cain, az Adidas, a Nike, a Burton vagy a North Face, vagy olyan hazai divatmárkáknál is sikeresen dolgoznak, mint a Nanushka, az Aeron, a Nubu, a Tomcsányi vagy a The Four.

A divatbemutatót a MOME Campuson tartják.