Több millió felvétel a múltból – Bármikor elérhető az MTVA Archívumának digitális gyűjteménye

A nyár egyik legizgalmasabb, ingyenesen látogatható fotókiállítása volt az MTVA szervezésében megnyílt Amit még nem láttatok… Keleti Éva című tárlat. A közmédia Archívumában fellelhető, Magyarországon egyedülálló fotókincs-gyűjteményben Keleti Éva Kossuth-, Balázs Béla- és Prima Primissima díjas fotográfus több százezer felvétele mellett hozzávetőleg 13 millió fotónegatívot és a digitális fotózás elterjedése óta több mint másfél milliónyi fotóriportkockát őriznek az utókornak. A szakemberek professzionális körülmények között, a legmagasabb szakmai körültekintéssel digitalizálják és rendszerezik múltunk kincseit – erről a munkáról Répászky Lipót, az MTVA Archívumának vezetője beszélt az Almárium vendégeként.

„Az MTVA Keleti Éva kiállításának sikerét jól mutatja, hogy meg kellett hosszabbítanunk a látogatás lehetőségét, így augusztus 20. helyett szeptember 10-én lehetett utoljára megnézni a kiállított képeket. Fontos, hogy a tárlat zárultával is hozzáférhetők maradnak a felvételek, hiszen az MTVA Archívumának online adatbáziásban bármikor elérhetők. A komplex Archívumban az MTI fotói és egyéb sajtókiadványai mellett helyet kapnak híranyagok, a rádió- és mozgóképarchívum darabjai és a kottatár is” – mondta a Duna műsorában Répászky Lipót.

Az Archívum vezetője hozzátette, a fotóadatbázis fejlesztése mellett fontos feladatuk a filmek és azok hangsávjának restaurálása is. A közelmúltban több klasszikus, köztük az 1942-ben készült Casablanca is felújított szinkron változatot kapott. A szakemberek több hiányzó, kivágott jelenetet, és az eredeti zenei sávot is visszaállították, így szeptember 17-én 21 órától már eredeti, restaurált verzióban tekinthető meg a Dunán Kertész Mihály világhírű romantikus filmdrámája. Hasonlóképpen felújítva látható a csatornán a kalandfilmek etalonja, az 1938-as Robin Hood kalandjai szeptember 24-én 21 órától.

MTVA Archívum és Nemzeti Fotótár – történelmünk feketén-fehéren.

