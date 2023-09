Remekelt szarvasbőgés-utánzásban Juhász Árpád

Őszi kirándulási tippeket adott Juhász Árpád geológus az Almárium nézőinek. A természet szépsége mellett felhívta a természetjárók figyelmét a szarvasbőgés időszakára. E jelenséggel kapcsolatban egy történetét is megosztotta a Duna műsorában.

Szívéhez közel álló magyarországi helyszíneket ajánlott a hazai természettudományos ismeretterjesztés egyik legjelentősebb alakja, Juhász Árpád az Almárium nézőinek figyelmébe. A geológus szerint szeptember remek hónap a kiránduláshoz, ám érdemes figyelemebe venni, hogy ez a szarvasbőgés időszaka is. Még a jelzett utakat jól ismerőknek is ügyelniük kell erre, gyakran zárnak le ilyenkor turista-útvonalakat, és nem is ajánlják az alkonyat utáni erdőjárást.

A geológus a szarvasbőgéshez kapcsolódva személyes történetét is elmesélte a nézőknek. Egyszer a Zempléni-hegységben kalauzolt egy híres finn professzort, aki rajongta a természeti eseményeket, köztük a szarvasbőgést, és nagy vágya volt, hogy Magyarországon hallhassa a szarvasok erdei „koncertjét”.

„A professzor a magaslesen várt, ám a szarvasok nem bőgnek, ha esik az eső, vagy ha a szél nagyon zörgeti a bokrokat. Nem akartuk, hogy úgy menjen haza, hogy nem hall szarvasbőgést. Nekem volt egy öblös nagy kulacsom, az erdész fiának pedig egy valódi kürtje, amivel utánozni lehet ezt a hangot. Néhány száz méterre a lestől elkezdtünk bőgni, és ágakkal vertük a fatörzseket. Majd odaértünk a magasleshez és megkérdeztük a professzort, hogy tetszett neki, amit hallott. Ő azt mondta: sokfelé járt a világon, csodálatos szarvasbőgéseket hallott, de ilyen bikákat, mint amik itt bőgtek, még soha” – mesélte Juhász Árpád, miként teljesítették a finn geológus professzor vágyát.

Kiemelt kép: Juhász Árpád (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)