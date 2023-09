Teljessé vált az idei Liszt Ünnep programja

Szenzációszámba menő operabemutatók is szerepelnek az idei, október 11. és 22. között tartandó Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál programjában. A fesztivál zenetörténeti jelentőségű pillanatokkal, legendás együttesekkel és kortárs produkciókkal pezsdíti fel a fővárosi kulturális életet – tájékoztatta a Müpa az MTI-t pénteken.

Közleményükben kiemelik, hogy október 12-én este lesz Kurtág György Fin de partie (A játszma vége) című operájának magyarországi bemutatója a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A Samuel Beckett műve nyomán született alkotást a fesztivál közönsége hallhatja először szcenírozott előadásban, nemzetközi szereplőgárdával, a Danubia Zenekar közreműködésével.

A bemutatóhoz kapcsolódva kiállítás is nyílik, amely bepillantást enged egy különleges mű rendhagyó keletkezéstörténetébe.

Október 22-én este a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben mutatják be Liszt Ferenc Byron tragédiája nyomán írt Sardanapalo című operatöredékét, amely a zeneszerző halála után 130 évvel került elő, és amelynek fennmaradt, első felvonását először 2018 nyarán, mutatták be Weimarban. A kompozíció kéziratát a weimari Goethe- és Schiller-archívumban őrizték, a Cambridge-i Egyetemen tanító zenetörténész, David Trippett ez alapján rekonstruálta a darabot, illetve elvégezte a hangszerelési munkát is; a mű ebben a változatban kerül a budapesti közönség elé. A Staatskapelle Weimar koncertjének első részében Liszt egyik legjelentősebb nagyzenekari kompozíciója, a Dante-szimfónia hangzik el, az est dirigense a nemzetközi operaélet kiválósága, a Bournemouth-i Szimfonikus Zenekar vezető karmestere, Kirill Karabics – áll a Müpa közleményében.

Az őszi könyvünnepen, a Nemzeti Táncszínházban október 12. és 15. között megrendezendő Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásáron jelenik meg több kiváló magyar szerző új könyve, valamint Franciaországtól Izlandon át Brazíliáig minden korábbinál több külföldi vendég is érkezik Budapestre.

A Margó-díjas Vonnák Diána Látlak című prózakötete október 11-én, az Üvegteremben elevenedik meg két nagyszerű színész, Szamosi Zsófia és Jéger Zsombor előadásában. Játékukhoz harmadik nézőpontként kapcsolódik a Mongooz And The Magnet elnevezésű pécsi együttes tagja, Ian O’Sullivan gitárjátéka és éneke.

Október 13-án este a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a legendás Clayton-Hamilton Jazz Orchestra Jazz Power & Soul című koncertjén két vendégművész is fellép: a japán orgonista, Curuga Akiko, a Liszt Ünnep közönsége számára pedig különleges izgalmakat tartogat Radics Gigi, a hazai pop- és souldíva fellépése, akit az együttes kifejezetten erre az estre hívott meg.

A PONT Fesztivál október 14-én a Múzeumkertben legendás előadókat, csodálatos hangszereket, táncokat és mágikus meséket hoz el a budapesti közönségnek, az előadások ingyenesek, és a végén nem maradhat el a táncház sem, valamint bemutatkozik a rendkívül gazdag és évszázados tradíciókat őrző nyugat-afrikai kultúra.

Az Art Market Budapest október 19. és 22. között 13. alkalommal hívja Budapestre a nemzetközi műkereskedelem meghatározó szereplőit a Bálnában. A vásáron több mint ötszáz művész alkotásait mutatja be százhúsz kiállító, mintegy harminc ország művészeti szcénáját képviselve. Az idei vásár kiemelt témája a kortárs roma képzőművészet.

Az Akvárium Klub és a Liszt Ünnep közös szervezésű fesztiválján október 14-én napjaink legígéretesebb előadói, a jövő meghatározó zenészei, együttesei lépnek fel. Az Isolation Budapest fellépői között a soul, a jazz, a punk képviselőit éppúgy megtaláljuk, mint a hiphop, az alternatív színház, vagy a japán kultúra világából érkezőket.

A klasszikus kórusrepertoár legkiválóbb alkotásai között kevés olyan kompozíciót találunk, amelyhez kvalitásos előadót megszólító zongoraszólam társul, most azonban Gráf Zsuzsanna, az Angelica Leánykar vezetője Bogányi Gergellyel közösen izgalmas programot állított össze két kivételes zongoraművész-zeneszerző, Liszt Ferenc és Bartók Béla műveiből. Az előadás október 21-én lesz a Magyar Zene Házában.

További információk a hivatalos oldalon találhatók, a Liszt Ünnep szervezője a Müpa Budapest, támogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium, stratégiai partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség.