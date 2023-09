A 20. század egyik leghíresebb magyarnóta-szerzőjét ünnepli a Dankó Rádió

Szerdahelyi János dalköltő-tanárra emlékezik legismertebb dalaival következő tematikus hétvégéjén a Dankó Rádió. A 20. század kiemelkedő magyarnóta- és táncdalszerző több mint 35 éve, 1988. augusztus 24-én hunyt el.

Szerdahelyi János muzsika iránti vonzódását édesanyjának köszönheti, aki remek memóriával rendelkezett, sok szép dalt őrzött és énekelt. Édesapja korán felfedezte muzikalitását így ötéves korában hegedűt kapott karácsonyra, majd tanárhoz is járatták, de mesterét hamar felülmúlta.

Később tanári oklevelet szerzett, és 1932-ben a mátyásföldi Corvin Mátyás Gimnáziumban kezdte pedagógusi pályáját, ahol megszervezte az iskola énekkarát és fúvószenekarát. Mátyásföldön ismerkedett meg az akkor már országos hírű Nagy Izabella énekesnővel és Cselényi József színművésszel, ők bátorították a muzsikálásra, nótaszerzésre. Ebben az időszakban születtek első sikeres művei, például a Három kislány ül a padon. A csárdást a Városi Színházban mutatta be nagy sikerrel Nagy Izabella, majd rádióban is elénekelte később pedig felvették hanglemezre is.

Szerdahelyi János ezzel a dallal majdnem egy időben írta az ismert Rózsa, rózsa, sárga rózsa című nótát is, de szép sikereket aratott a táncdalaival és operettet, valamint daljátékot is írt. Később saját szalonzenekarával rendszeresen szerepelt a rádióban, de zenei karrierje közben nem lett hűtlen a pedagógusi hivatáshoz sem. Sokoldalú és gazdag életutat járt be, fő motivációja mindvégig a muzsikálás, a magyar dallamok szeretete és népszerűsítése maradt.

Termékeny alkotói munkássága alatt számtalan szebbnél szebb magyar nótát írt, slágereit a rádió és a televízió ma is rendszeresen műsorára tűzi. Legismertebb dalai közé tartozik a Várjatok még őszirózsák, a Könnyek nélkül élni könnyebb, Ahol az én bölcsőm ringott, a Te vagy nékem az az asszony, és a Ráérünk még, korán van hazamenni. A dalok nagy részével a Dankó Rádió hallgatói is találkozhatnak a hétvége kínálatában.

Szerdahelyi János tematikus hétvége – szeptember 9-én és 10-én a Dankó Rádióban.

A kiemelt kép illusztráció.