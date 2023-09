Megható módon reagált Benedek Miklós, mikor megtudta, hogy a nemzet színésze lett

Elsírta magát Benedek Miklós, amikor megtudta, hogy őt választották a nemzet színészének. Meghatódott, hogy szakmája legrangosabb elismerését megkapta. Nagyon nehéz időszakon van túl, hiszen három éve elvesztette imádott idősebb fiát, az olimpiai bajnok vízilabdázó Tibort, és a közelmúltban súlyos betegséget diagnosztizáltak nála, amely miatt jó időre a színpadról is lekényszerült – számolt be róla a Blikk.

Mint arról a hirado.hu is beszámolt: Benedek Miklós Kossuth- és Jászai Mari-díjas színészt választották a nemzet színészévé a cím eddigi birtokosai – közölte szerdán a Nemzeti Színház. Az első alkalommal 2000. augusztus 22-én odaítélt nemzet színésze címet egyszerre 12 művész viselheti. Benedek Miklóst a július 19-én elhunyt Balázsovits Lajos helyére választották meg.

„Épp egyedül voltam itthon, amikor Vidnyánszky igazgató úr felhívott, a feleségem és a fiam nem volt itthon. De a hírek gyorsan elterjedtek”

– mondta meghatódva a Blikknek Benedek Miklós, aki nem számított az elismerésre.

„Az ember nem készül díjakra, elismerésekre, én sem gondoltam, hogy a kollégák engem választanak. Egy apró gondolatom volt hátul a fejemben, hogy talán-talán, de nem hittem volna, hogy így lesz, hiszen vannak nálam nevesebb, idősebb kollégák is, akiket nagyon tehetségesnek tartok. Sokan megérdemelték volna – fogalmazott szerényen. – Az ilyen örömök azok, amik elnyomják a problémát, a rossz dolgokat, hiszen sok minden történt az emberrel… Ezek a pillanatok igazolják, hogy van jó is az életben. Az is sokat segít, hogy még mindig dolgozom, ez egy mentőmellény az élet nehézségeiben” – tette hozzá a nemzet színésze.

Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót üdvözli édesapja, Benedek Miklós színművész az olimpiai csapat fogadásán a SYMA csarnoknál 2008-ban (Fotó: MTI/Beliczay László)

Benedek Miklósnál nemrégiben COPD-t diagnosztizáltak, ami a tüdő és a szív együttes betegsége. Az elmúlt napokban sokat javult az állapota, a jó hír pedig csak javított a helyzeten.

„Jól vagyok, köszönöm szépen! A torkomon viszont van még valamiféle váladék, ami nem szakad fel. Félek, hogy a hangommal gond lesz, ezért nagyon vigyázok magamra, hiszen októberben már elkezdek dolgozni”

– árulta el. Hozzátette: „ebből a betegségből nem igazán lehet meggyógyulni, csak szinten tartani.”

Forrás: Blikk