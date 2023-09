Most is könnyeket csal a szemekbe: Belmondo koporsóját A profi zenéjére vitték

Két évvel ezelőtt 2021. szeptember 6-án hunyt el hunyt a legendás francia színész, Jean-Paul Belmondo, aki olyan nagyszerű filmeket tett legendássá alakításával, mint a Cartouche, a Borsalino, A profi, A betörés, A riói kaland, A javíthatatlan, Ászok ásza vagy a Szabadlábon Velencében.

Két évvel ezelőtt, 2021. szeptember 6-án, 88 évesen hunyt el Jean-Paul Belmondo. A legendás francia színészt állami tiszteletadással búcsúztatták el koporsóját A profi című film Ennio Morricone szerezte zenéjére vitték, amelyet a Köztársasági Gárda zenekara játszott.

„Sosem hagyta abba a boldogság keresését, de adott is boldogságot”

– mondta akkor Victor Belmondo, a sztár unokája, aki maga is színész. Mellette volt a többi unoka és Belmondo legkisebb gyereke, Stella is az Invalidusok udvarában rendezett gyászszertartáson, ahogy jó barátja, Alain Delon is.

Jean-Paul Belmondo francia színész koporsóját a gyászmise után kiviszik a párizsi Saint-Germain des Pres-templomból (Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon)

Belmondo kereken száz filmben játszott, és több mint 40 színházi szerepben volt látható. Egyik legismertebb szerepét a francia új hullám, a nouvelle vague alapfilmjének tartott Kifulladásig (1960) című filmben alakította, amely François Truffaut ötlete alapján készült Jean-Luc Godard rendezésében. A francia mozi kultikus alakja olyan színésznőkkel játszott együtt a filmvásznon, mint Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida, Brigitte Bardot és Jeanne Moreau, és olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint François Truffaut, Louis Malle vagy Claude Sautet. Utolsó alakítását a 2008-ban bemutatott Egy ember és kutyája című filmben láthatták a mozirajongók.

Jean-Paul Belmondo francia színész (középen), Ursula Andress svájci (b) és Catherine Deneuve francia színésznő társaságában (Fotó: MTI/AP)

1933. április 9-én Neuillyben született művészcsaládban: édesapja szicíliai származású szobrászművész, édesanyja festő volt. Az ifjú Belmondo a művészetek helyett inkább a sportokhoz vonzódott: focizott, kerékpározott és bokszolt (ennek emléke jellegzetes orrformája). Egy súlyos betegségből való lábadozás során döntött a színészet mellett, és harmadszorra fel is vették a párizsi színművészeti főiskolára, ahol megkedvelték a tehetséges, örökmozgó fiatalembert. Egyedül a fizimiskájával nem voltak megelégedve, óva intették, hogy ezzel az arccal a nők közelébe menjen.

A főiskola után először színpadon szerepelt, s játékát a kritika hol dicsérte könnyedségéért, természetességért, hol szidta vaskosságáért, felháborító bolondozásaiért.

Légy szép és tartsd a szád

Filmes pályafutása 1957-ben kezdődött, első jelentősebb szerepét Marc Allegret Légy szép és tartsd a szád című filmjében kapta, amelyben együtt játszott Alain Delonnal. Filmes pályafutásának kezdete a francia új hullám kibontakozásával esett egybe, hiszen a mozgalom egyik mérföldkövének számító, Jean-Luc Godard által rendezett Kifulladásig című film főszerepében aratta első nagy sikerét 1960-ban. Belmondo azonban egy idő után hátat fordított az új hullámnak, Olaszországba ment, ahol Sophia Loren oldalán játszott az Egy asszony meg a lánya című Vittorio de Sica-filmben.

(Fotó: MTI)

Hazatérése után ugyan még forgatott Godard-ral (A bolond Pierrot) és Louis Malle-lal (A tolvaj), de a hatvanas évek második felétől egyre több közönségfilmben szerepelt. Testfelépítését, sportolói múltját, nem utolsósorban sokoldalú tehetségét kamatoztatta ezekben az akciókban bővelkedő, többnyire humoros filmekben, amelyekben a legveszélyesebb mutatványokat is kaszkadőr nélkül hajtotta végre. Mindez azonban kockázatokkal is járt, a Montreali bankrablás című filmben olyan súlyosan megsérült, hogy rohammentővel kellett kórházba szállítani.

Hamar a franciák egyik legnépszerűbb színésze lett

Felsorolni is nehéz filmjeit, amelyek révén a franciák egyik legnépszerűbb színésze lett: Cartouche, Borsalino (ismét Alain Delonnal), A profi, A betörés, A riói kaland, A javíthatatlan, Ászok ásza, Stavisky, Désiré, Szabadlábon Velencében, Magányos zsaru. A filmezés mellett a régi „szerelemhez”, a színpadhoz sem lett hűtlen: 1987-ben a Kean, a színész, 1990-ben pedig a Cyrano de Bergerac címszerepében aratott hatalmas sikert. 1991-ben megvásárolta a Théatre des Variétés színházat, amelyben egykor maga is szerepelt, a színháznak 2004-ig volt tulajdonosa.

Az akció- és kalandfilmek után 1995-ben ismét egy komolyabb műben, a Claude Lelouch rendezte A nyomorultak, az Hugo-regény modern, antifasiszta históriává alakított feldolgozásában csillantotta meg sokszínű tehetségét.

(Fotó: MTI/FR)

Utoljára 2008-ban szerepelt a filmvásznon az Egy ember és kutyája című drámában, a mű azonban nem aratott túl nagy sikert. 2013-ban még szerepet vállalt a Fegyveres banditák című akciófilmben, amely azonban nem készült el.

Percek alatt meghódította a női szíveket

Magánélete gyakorta került az érdeklődés homlokterébe. Egykori tanára súlyosan tévedett: a jellegzetes arcú színész percek alatt meghódította a női szíveket, 1995-ben az Empire magazin minden idők 100 legszexisebb sztárja közé választotta. Kétszer nősült, négy gyermeke született, a legkisebb 2003-ban. Első házasságából származó fia, Paul autóversenyző lett.

A sportos sztárt idősebb korában nem kímélték a betegségek: 1999 decemberében szívpanaszokkal került kórházba, 2001-ben szélütés érte, 2006-ban combnyaktörést szenvedett.

Művészetéért megkapta a Becsületrendet, 1989-ben a legjobb férfi színésznek járó César-díjat az Egy elkényeztetett gyermek utazása című filmben nyújtott alakításáért. 2011-ben a cannes-i filmfesztiválon életműdíjjal jutalmazták, 2016-ban a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Arany Oroszlán-életműdíját, 2018-ban a Lumiere Akadémia életműdíját vehette át.

A népszerű színész, a francia mozi szupersztárja 2021. szeptember 6-án hunyt el párizsi otthonában. Állami tiszteletadással búcsúztatták el, az Invalidusok udvarában rendezett gyászszertartáson Emmanuel Macron francia elnök mondott gyászbeszédet, aki kihangsúlyozta:

„Szeretjük Belmondót, mert olyan volt, mint mi.”

